Pronóstico: viernes nublado con leve descenso de la temperatura

Por la tarde y la noche existe la posibilidad de tormentas.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Algo nublado con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera”.

La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, según estima el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico extendido para el fin de semana, indica que tendremos días nublados con descenso de la temperatura y posibles tormentas.