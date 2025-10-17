Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: viernes parcialmente nublado con descenso de la temperatura

Foto El Cuco Digital
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La mínima será de 10 grados.

Según informó el organismo provincial Contingencia Climáticas para este viernes tendremos un cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste.

Además, habrá precipitaciones aisladas en la mañana y estará poco nuboso en cordillera.

La máxima estimada será de 25 grados y la mínima de 10 grados en la provincia de Mendoza. En tanto, en Valle de Uco la máxima será de 20 grados.

Pronóstico extendido

Sábado | 18-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 12°C

Domingo | 19-10-2025

Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 13°C

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO