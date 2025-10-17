Pronóstico: viernes parcialmente nublado con descenso de la temperatura

La mínima será de 10 grados.

Según informó el organismo provincial Contingencia Climáticas para este viernes tendremos un cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste.

Además, habrá precipitaciones aisladas en la mañana y estará poco nuboso en cordillera.

La máxima estimada será de 25 grados y la mínima de 10 grados en la provincia de Mendoza. En tanto, en Valle de Uco la máxima será de 20 grados.

Pronóstico extendido

Sábado | 18-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 12°C

Domingo | 19-10-2025

Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 13°C