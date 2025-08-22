Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
Pronóstico: viernes parcialmente nublado, con el ingreso de un frente frío

Nublado y frío. Imagen de Campo Los Andes, Valle de Uco.
Llega una jornada donde podrían darse algunas precipitaciones aisladas y tendremos una baja en el termostato.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, hoy tendremos un día “Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 11.

Para el fin de semana se esperan dias con similares temperaturas, pero con cielos despejados.

