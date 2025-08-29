Pronóstico: viernes parcialmente nublado y con poco cambio de temperatura

Para la noche se espera que cambien las condiciones meteorológicas y llegue la tormenta de “Santa Rosa”.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “parcialmente nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur, lluvias y tormentas en la noche y nevadas en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará a los 22°C.

El pronóstico extendido indica que por la noche se producirian las primeras precipitaciones y que la temperatura de mañana sábado descenderá fuertemente.