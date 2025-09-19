Pronóstico: viernes parcialmente nublado y descenso de la temperatura

Después de unos días con calor primaveral, el ingreso de un frente frío hace descender el termostato y podrían producirse algunas precipitaciones.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un viernes “parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur, tormentas aisladas en la madrugada e inestable en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

El pronóstico extendido para el fin de semana, indica que se vienen dias fríos con probabilidad de precipitaciones durante el sábado y el domingo.