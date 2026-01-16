Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 16, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 16, 2026

logo el cuco digital

Prórroga Licitación Pública ampliación sistema provisión y distribución de agua potable en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Cuenca San José – Villa Bastías Acueducto Oeste.

PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA

PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2026

Ampliación sistema provisión y distribución de agua potable

cuenca San José- Vailla Bastías Acueducto Oeste, Tupungato- Mendoza

Obra financiada por los Fondos de Resarcimiento Provincial. Decreto N° 2070-2024

PRÓRROGA APERTURA DE SOBRE

Fecha: 29/01/2026- 9 hs

Lugar: Hotel Turismo. Av. Belgrano 1060 (Tupungato, Mendoza)

Expte: 52/2026

Precio Carpeta: Sin costo

Presupuesto oficial: $2.9756.085.318,06

RACOP: según pliego de condiciones Particulares de carácter legal.

PLIEGOS DISPONIBLES

Sitio Web:

Municipalidad de Tupungato tupungato.gob.ar

Consultas:

Encargatura de Licitaciones: Avenida Belgrano 348. Tupungato (Mendoza)

Teléfono: 2622-536408

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Riña en Tunuyán habría terminado con un hombre fallecido

Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

“Con un tramontina y al corazón”: apuñalaron a un hombre en Colonia Las Rosas durante la madrugada

Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

El joven herido en una riña en Tunuyán salió de terapia intensiva y se recupera en sala común

Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

Barigüí “la mosca que muerde” ¿Cómo poder identificarla y donde se encuentra?

Fuerte tormenta con granizo afectó zonas de Valle de Uco y dejó importantes pérdidas en la producción. Videos

Nicolás Aranda, el jinete de Tunuyán que representa a Mendoza en el famoso Festival de Jesús María

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO