Prórroga Licitación Pública ampliación sistema provisión y distribución de agua potable en Tupungato

Cuenca San José – Villa Bastías Acueducto Oeste.
PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA
PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2026
Ampliación sistema provisión y distribución de agua potable
cuenca San José- Vailla Bastías Acueducto Oeste, Tupungato- Mendoza
Obra financiada por los Fondos de Resarcimiento Provincial. Decreto N° 2070-2024
PRÓRROGA APERTURA DE SOBRE
Fecha: 29/01/2026- 9 hs
Lugar: Hotel Turismo. Av. Belgrano 1060 (Tupungato, Mendoza)
Expte: 52/2026
Precio Carpeta: Sin costo
Presupuesto oficial: $2.9756.085.318,06
RACOP: según pliego de condiciones Particulares de carácter legal.
PLIEGOS DISPONIBLES
Sitio Web:
Municipalidad de Tupungato tupungato.gob.ar
Consultas:
Encargatura de Licitaciones: Avenida Belgrano 348. Tupungato (Mendoza)
Teléfono: 2622-536408