Protección fitosanitaria: por qué cosechar los cítricos en invierno ayuda a prevenir plagas

La cosecha y el consumo de frutales como pomelos, mandarinos, naranjos y quinotos es una práctica fundamental para mantener la sanidad de los árboles y evitar que plagas, como la mosca del Mediterráneo, continúen su ciclo biológico durante el invierno.

Mendoza, una de las principales provincias agrícolas del país, se destaca por su vitivinicultura y por una significativa producción de frutas y hortalizas, con una superficie implantada de 279.703 hectáreas. Si bien en invierno no hay actividad agrícola de importancia económica en el campo mendocino, la presencia de cítricos en zonas urbanas y periurbanas representa un riesgo.

Muchos de estos árboles frutales, implantados con fines ornamentales, no cuentan con planes fitosanitarios y se convierten en refugios ideales para diversas plagas. La mosca del Mediterráneo, especie polífaga que puede atacar a más de 250 variedades de frutas y hortalizas, se adapta fácilmente a las condiciones del entorno. Por eso, interrumpir su ciclo durante los meses fríos es clave para su control.

Como en esta época del año los cítricos como naranjos, mandarinos, pomelos y quinotos son los únicos frutos disponibles, se convierten en el refugio ideal para la mosca del Mediterráneo, que luego, cuando las condiciones climáticas lo permiten, migra hacia cultivos comerciales como nísperos, damascos, duraznos y otras plantaciones de Mendoza

Durante el invierno, la colaboración de la ciudadanía es clave ¿Por qué?

Una respuesta clave a esta problemática es consumir los cítricos durante el invierno y evitar que los frutos se pudran en las plantas. Para incentivar su cosecha antes del 31 de agosto, el Iscamen y el Ministerio de Producción ponen a disposición una serie de recetarios que permiten procesar los frutos en preparaciones simples y nutritivas. Esta iniciativa forma parte de la campaña #CosechaTusCítricos.

Desde este sitio se pueden descargar recetas como cheesecake, torta invertida, mermeladas, sorbetes, licores, ensaladas de kale, palta y pomelo, entre muchas otras. Además de aprovechar el fruto fresco, la cosecha mejora la salud de los árboles y favorece su producción para la próxima temporada.

En caso de no poder realizar la cosecha total, las Brigadas Fitosanitarias del Iscamen ofrecen un servicio gratuito para el retiro de los frutos. Para solicitarla, los propietarios de estos frutales deben comunicarse al 0800 666 4722.

Fuente: Prensa de Mendoza