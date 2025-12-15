Proyectos turísticos de Tunuyán y Tupungato recibirán financiamiento del Plan PIoneros de provincia

En el Día Internacional de la Montaña, el Gobernador Alfredo Cornejo presentó los 30 proyectos que inauguran el Plan Pioneros, una política estratégica que impulsa inversiones responsables y sostenibles en zonas de montaña y relieves claves de Mendoza, fortaleciendo el turismo de naturaleza y nuevas oportunidades productivas.

En coincidencia con el Día Internacional de la Montaña, el Gobernador Alfredo Cornejo encabezó la presentación de los 30 primeros proyectos seleccionados en el programa Pioneros, iniciativa destinada a promover inversiones sostenibles y de alto impacto en áreas de montaña y entornos naturales estratégicos de la provincia.

El acto se desarrolló en el Salón Patricias de la Casa de Gobierno y acompañaron al mandatario el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Andrés Privitello. También asistieron otros funcionarios provinciales y representantes de las empresas cuyos proyectos ya forman parte del plan Pioneros.

Los proyectos alcanzan a siete departamentos de Mendoza: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia, Malargüe y Las Heras. El aporte provincial puede cubrir hasta 20% de la inversión total declarada.

Cornejo destacó la importancia de esta primera selección de iniciativas y transmitió su agradecimiento “a todos los que se presentaron en general y a quienes han sido seleccionados en particular”, subrayando que “el agradecimiento especial es para quienes se animan a invertir en lugares donde otra gente no lo hace”. También, remarcó el crecimiento sostenido que ha tenido el turismo mendocino durante la última década.

En este sentido, el Gobernador señaló que la expansión del turismo “no es solo un logro del Gobierno”, sino también “de un sector privado activo, bien organizado y cohesionado en sus objetivos”, aun en contextos económicos recesivos. “Hay 14 hoteles en construcción o ya inaugurados solo en estos dos años. Quien invierte en un hotel con este horizonte es porque ve una potencialidad enorme en Mendoza”, afirmó.

Cornejo puso en valor los avances logrados en conectividad aérea, el reconocimiento internacional a la gastronomía local y la transformación de infraestructura clave, entre ellas la reconversión de la terminal de transporte y el objetivo de replicar ese proceso en el Sur provincial. Sin embargo, advirtió que el turismo de montaña aún tiene desafíos pendientes.

El Gobernador explicó que la actividad turística en altura “no ha tenido todavía el salto de cantidad y calidad al que aspiramos”, debido a dificultades históricas vinculadas a inversiones privadas, concesiones incumplidas y problemas de infraestructura vial como la Ruta Nacional 7. Enfatizó que el plan Pioneros busca revertir estas limitaciones con herramientas concretas.

Cornejo remarcó que los incentivos fiscales del programa representan un compromiso significativo para el Estado provincial, tanto por los subsidios directos a la inversión como por las exenciones impositivas futuras. “Quisiéramos más para ir más rápido, pero aspiramos a que esto sea un caso de éxito que motive a muchos más a animarse a desarrollar la montaña”, señaló.

El mandatario resaltó que el conjunto de iniciativas genera sinergia no solo para el turismo de montaña, sino también para todo el sistema turístico provincial, incluyendo bodegas y servicios del Gran Mendoza, el Valle de Uco, el Sur y el Este. Subrayó que el impacto territorial trasciende las zonas directamente involucradas.

Asimismo, Cornejo destacó el valor del esfuerzo privado que implica cada proyecto presentado, ya que “el subsidio cubre una parte, pero el resto es pura inversión de ustedes”. Añadió que este compromiso conjunto es “lo que necesita Mendoza” para impulsar un desarrollo equilibrado y sostenible en todo su territorio.

El Gobernador señaló que su presencia en el acto busca reafirmar la voluntad del Gobierno provincial de acompañar a quienes apuestan al desarrollo de la montaña y consolidar un camino de crecimiento basado en la alianza público-privada. Consideró esta etapa como “un punto de inflexión para el futuro del turismo de naturaleza en Mendoza”.

Finalmente, Cornejo expresó que el plan Pioneros abre un horizonte “esperanzador para el futuro de Mendoza”, destacando que los incentivos, la planificación estratégica y el trabajo conjunto permitirán potenciar uno de los atractivos más relevantes de la provincia. “Muchas gracias, les agradezco por la inversión”, concluyó.

Desarrollo turístico en ambientes naturales

Durante la presentación, la presidenta del Emetur agradeció la respuesta a la convocatoria y destacó la importancia de la Ley 9584 para promover el desarrollo turístico en ambientes naturales. Subrayó la diversidad geográfica alcanzada por el programa, que abarca desde la cordillera y precordillera hasta las Guayquerías, la Payunia y el macizo de San Rafael.

Testa explicó que muchos de los proyectos seleccionados se apoyan en energías limpias y responden a necesidades históricas de infraestructura en zonas de baja densidad poblacional. Detalló que la mayoría está vinculada al alojamiento turístico, gastronomía, bases operativas para áreas protegidas, logística, parques de nieve y parques temáticos, todos ellos fundamentales para diversificar la oferta.

La titular de Emetur señaló que el plan Pioneros se articula con otros programas provinciales, como Senderos de Largo Recorrido e Infraestructura Turística Municipal, orientados a poner en valor los paisajes naturales y a fortalecer el turismo de aventura y naturaleza en todo el territorio.

Testa afirmó que “la montaña es uno de los principales símbolos de identidad para Mendoza y, al mismo tiempo, un motor de desarrollo turístico que debemos abordar con responsabilidad y visión de largo plazo”. Sostuvo que Pioneros y los programas complementarios “marcan un antes y un después en la planificación turística en altura”.

Asimismo, Testa destacó que estas iniciativas permiten “poner en valor nuestro patrimonio natural y cultural y generar condiciones para un crecimiento ordenado y sostenible”, un objetivo estratégico para el posicionamiento de Mendoza como destino de naturaleza a nivel nacional e internacional.

Testa puso en relieve el rol del sector privado como aliado indispensable para impulsar inversiones responsables en ambientes de montaña y señaló que esta primera selección de proyectos constituye un avance significativo en la diversificación de productos turísticos de la provincia.

A su turno, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, sostuvo que “la provincia acompaña a quienes quieran invertir en zonas turísticas no irrigadas o de difícil acceso, con costos más altos, mediante beneficios impositivos, fiscales y en algunos casos aportes económicos”.

Privitello destacó además el trabajo conjunto entre el Emetur y el equipo técnico de Pioneros para llegar a esta instancia de selección y subrayó que la ley permite concesiones de tierras fiscales para facilitar el desarrollo turístico en áreas naturales estratégicas.

Programa Pioneros

El programa Pioneros es la herramienta a través de la cual se ha implementado y puesto en funcionamiento el Régimen de Promoción de Inversiones para el Desarrollo Sostenible establecido por la Ley 9584.

Esta ley crea un régimen especial para promover inversiones en zonas de montaña y relieves estratégicos de la provincia para equilibrar el desarrollo turístico de Mendoza con créditos, subsidios, beneficios fiscales y otorgamiento de concesiones de tierras fiscales.

El beneficio alcanza a siete departamentos y la inversión estatal está apuntada a potenciar las zonas donde hoy solo se ubica el 20% de las áreas con menos cantidad de prestaciones.

En junio se abrió la primera convocatoria, con fecha de cierre del 15 de agosto de 2025. En esta oportunidad se presentaron 61 proyectos, con inversiones que en su totalidad superan los $100.000.000.000.

El proceso de análisis de los proyectos ha permitido avanzar en la adjudicación de 30 beneficios, los cuales representan inversiones mayores a los $57.000.000.000.

Los beneficios que se reconocen en esta instancia consisten en el otorgamiento de aportes reembolsables por $600.000.000, Aportes no Reembolsables por $600.000.000, exención de Ingresos Brutos por 5 años -por importes estimados que alcanzarían $1.500.000.000- otorgamiento de siete concesiones de tierras fiscales para el desarrollo de proyectos en espacios que hoy no poseen infraestructura adecuada e incluso que carecen por completo de ella.

Las zonas donde se ubican los proyectos beneficiados son Tunuyán, Tupungato, San Rafael (Valle Grande), Luján de Cuyo (Potrerillos, Ugarteche yAlto Agrelo), Rivadavia (]El Carrizal), Malargüe, Las Heras (Alta Montaña, Uspallata y Cacheuta).

Los proyectos a desarrollar consisten en construcción o ampliación de hospedajes de distintas categorías (cabañas, hoteles, lodges, glamping, etc.); construcción, ampliación y mejora de lugares con oferta gastronómica, desarrollo de emprendimientos educativos y deportivos, construcción de paradores turísticos en zonas con potencial turístico, desarrollo y mejora de parques de recreación, entre otros.

Día Internacional de la Montaña

El Día Internacional de la Montaña, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003, tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas para la vida del planeta. Cada 11 de diciembre, se invita a los países a promover acciones que fortalezcan la conservación, el desarrollo sostenible y la valorización de las montañas como espacios estratégicos para el turismo, el deporte, la producción y la identidad territorial.

En este contexto, la presentación de los primeros proyectos que acceden al plan Pioneros y el decreto que respalda el programa Senderos de Gran Recorrido de los Andes se alinean con los objetivos globales de protección y desarrollo equilibrado.