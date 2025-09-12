Psicólogos y psiquiatras se suman a los equipos de Salud Mental que trabajan en Valle de Uco

Se busca reforzar y brindar una mejor atención en este tipo de casos.

El Coordinador de Salud del Valle de Uco, Paulo Trigo, confirmó a El Cuco Digital que psicólogos y psiquiatras, se suman al equipo de trabajo de Salud Mental que están trabajando actualmente en Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Además de la prestación de servicios en los hospitales, brindarán atención en todos los Centros de Salud.

En la actualidad, en Valle de Uco hay un total de 16 camas totalmente equipadas para recibir a pacientes con patologías vinculadas a la salud mental. A esto se suma la atención en asistencia psicológica en los 36 centros de salud que hay en funcionamiento actualmente en Valle de Uco.

Por último, y para brindar una mejor atención en estas patologías, desde el próximo lunes, en los hospitales Tagarelli, Las Heras y Scaravelli, comenzará a funcionar una guardia permanente de salud mental.

“El Valle de Uco no está al margen de esta situación y en las últimas semanas hemos tenido un importante incremento en casos de autoeliminación, es por eso que hemos diagramado estas nuevas estrategias para darle una mejor cobertura a la problemática”, aseguró el Coordinador de Salud en Valle de Uco, Paulo Trigo.

“Desde el Ministerio de Salud y desde nuestra parte estamos trabajando en esta problemática, pero es importante también que toda la sociedad tome conciencia y se comprometa con esta causa”.

“En Valle de Uco venimos con muchas mejoras y compromisos para abordar esta situación que estamos viviendo, necesitamos el apoyo de toda la sociedad para que estas estadísticas no sigan incrementándose“, concluyó Paulo Trigo.