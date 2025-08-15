“Pueblo Mágico de los Niños”: este viernes se realizará la inauguración del parque infantil en San Carlos

Cabe destacar, que el día domingo habrá actividades por el Día del Niño.

Este viernes 15 de agosto, a partir de las 11:30 hs, se llevará a cabo la gran inauguración del Parque Infantil “Pueblo Mágico de los Niños”, ubicado en el predio del Parque Raúl Alfonsín, en la zona oeste del distrito de Eugenio Bustos. Este evento, muy esperado por la comunidad sancarlina, marcará el inicio de un nuevo espacio dedicado a la infancia.

El parque será un lugar seguro, inclusivo y accesible de 4500 m², con una amplia variedad de juegos infantiles adaptados a diferentes edades. Contará con senderos integrados, piso antigolpes en las áreas de juego, bancos, mesas, bicicleteros, cestos de residuos, bebederos y cierre perimetral.

Además, se han realizado obras complementarias como veredas, espacios para adultos mayores, red de agua, mejoras en la iluminación y sistema de riego, garantizando un entorno cómodo y funcional para todos.

