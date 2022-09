Pulgas y garrapatas llegan con el calor: los consejos de un veterinario para erradicarlas con eficacia

Por Libby Rose

El veterinario Germán Fernández nos enseña cómo cuidar a nuestra mascota y a nosotros mismos de los parásitos externos.

Se acerca la primavera, llega el calorcito y los días más largos. Pero también se incrementa la aparición de pulgas y garrapatas.

No es necesario encerrar a nuestra mascota y privar a los perros de los necesarios paseos. De lo que sí hay que ocuparse es de los parásitos externos y saber cómo erradicarlos con eficacia para evitar plagas o intoxicaciones. El estilo de vida del animal, su peso y tamaño son factores clave a la hora de elegir un método repelente.

Leer también: Sida y leucemia felina: cómo se contagian estas dos peligrosas enfermedades

Por ello, el veterinario Germán Fernández (matrícula 813), nos da útil información y consejos.

¿Por qué en época de calor aumenta la aparición de pulgas y garrapatas?

Ellos responden a un ciclo de vida y dentro de ese ciclo tienen una alimentación y reproducción que la hacen sobre el huésped y ese ciclo se completa con mayor eficiencia en épocas de primavera, que es cuando inicia y tienen su mayor concentración en verano. Hay provincias como Buenos Aires y también aquellas del centro norte del país donde las temperaturas son más templadas, lo que les permite mantenerse durante todo el año. En cambio en todo lo que es zona patagónica y en Mendoza, los inviernos son más hostiles y ellas se mantienen latente en el medio ambiente esperando el verano para empezar a explosionar y reactivar su ciclo de vida.

¿Qué enfermedades pueden producir las pulgas y garrapatas en las mascotas?

Pueden ser Anaplasmosis, Babesiosis y Erlichiosis, que son enfermedades que producen signologías similares como decaimiento, depresión, artritis, convulsiones, aumento de los ganglios linfáticos, mucosa, tos, anemia, etc. Producen un montón de signologías que son muy parecidas. Las enfermedades se transmiten por las bacterias de la saliva de las garrapatas y pulgas.

También producen enfermedades zoonoticas, es decir de animales a personas. Hay enfermedades muy emblemáticas como el Lyme, que generan diferente signología como erupciones en la piel y se le sabe denominar ojo de buey. Además está la fiebre maculosa de las montañas rocosas, poco frecuente, pero de características similares a la anterior.

¿Qué les podemos dar a nuestras mascotas para combatir pulgas y garrapatas?

Se pueden clasificar en diferentes tipos:

Talcos: son ideales para cachorros porque son los más inocuos para no generar intoxicaciones.

Pipetas: se usan a partir de los 2 kilos. Lo ideal es elegir aquellas que contengan fipronil, que es muy efectivo y poco tóxicos. Son de muy buena eficiencia y durabilidad. Las pipetas trabajan sobre el cebo de la piel, entonces es bueno que los animales no se bañen ni 5 días ni 5 días después de colocarla para que se difunda el veneno por la grasa, porque son drogas liposolubles y una vez que esté el veneno en todo el cuerpo del animal, el animal estará protegido y cuando venga la pulga o la garrapata va a ser difícil el acceso. Las pipetas duran entre 20 a 30 días depende la marca. Suele tener un poquito menos de durabilidad para pulgas y un poco más para garrapatas.

Producto para diluir en agua: son para pulverizar en el jardín o también sobre el perro. En ese caso hay que diluirlo un poco más para no generar intoxicaciones.

Comprimidos: son los más eficientes. Ingresan al tracto digestivo y se distribuyen por medio de la sangre

Aerosoles: tienen una composición similar a los venenos que preparamos con agua.

Collar: duran hasta 5 meses en algunos casos y son un poco más resistentes al agua y el medioambiente en sí.

Importante: los gatos no son iguales para los perros. Hay pipetas específicas para gatos. El año pasado, se murieron tres gatos en el consultorio que venían con una sobredosificación de pipetas para perros. Si en la etiqueta dice para perros es para perros, si dice para gatos, es para gatos, si dice para perros y gatos es para perros y gatos. Además cada pipeta es según el peso, sino que también se sobredosifican perros.

¿Cómo elegir el mejor método?

Tengo reglas generales. Si tengo un caniche que lo baño muy frecuentemente, no utilizaría una pipeta, sino un comprimido. Si tengo un perro del que no tengo mucho control, que sale al río, a la calle, utilizo un collar. Si tengo un perro que no baño mucho, pero está controlado dentro de casa, una pipeta, o si no tengo dinero, puedo utilizar aspersores con estas botellitas para diluir.

Un principio básico es siempre tener en cuenta el ambiente y el animal. A veces podemos cuidar nuestro ambiente con estos líquidos y a su vez darle una pipeta al perro o un comprimido, como a veces no hay forma de controlar el ambiente por ejemplo si estamos en un parque. Es como a los niños, que se pone tal vez el mejor repelente de piojos, pero van a la escuela y se contagian. Por eso hay que entender que si el animal va a lugar muy cargado de pulgas y garrapatas, siempre va a volver con una o dos si es que tiene un repelente, pero si no le pongo nada, volvería lleno de garrapatas.

¿Qué hacer cuando hay una plaga de garrapatas en casa?

Primer, para evitar plagas hay que empezar ya en el jardín, una vez por semana, a poner estos venenos que se diluyen y ya ponerle una primera pipeta o comprimido o cualquiera de estos métodos antes nombrados, a mi mascota.

Si llega a suceder la plaga, hay que llamar a alguien que desinfecte o hacerlo uno asesorándose con un veterinario que le va a enseñar a usar los venenos. Para desinfectar hay que usar mascarilla, antiparras, guantes. Cuando tiramos veneno tiene que ser a favor del viento, sino lo absorbemos todo.

Todos estos repelentes hay que comprarlos en veterinarias y asesorarse por veterinarios porque por ahí en otros lugares como en esos que venden productos de limpieza, no saben cómo asesorar a los clientes en estos temas.