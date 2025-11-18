Pulsaciones al máximo, ritmo y adrenalina: 300 runners colmaron la 2ª Edición de la Maratón Aniversario Tupungato- RIM 11

Con el cupo completo entre atletas locales y algunos provenientes de Tunuyán, Junín, Rivadavia, Las Heras, Luján de Cuyo y Mendoza Capital -y de otras latitudes mendocinas- ayer por la mañana se realizó la carrera que volvió a consolidarse como una propuesta deportiva de gran convocatoria.

Tal como en la primera edición, la competencia ofreció dos circuitos -de 6 km y 12 km- que recorrieron calles y rutas del departamento, enmarcadas por el paisaje único tupungatino, donde viñedos, montaña y naturaleza fueron parte del escenario que acompañó a los deportistas. Las categorías se dividieron en femeninas y masculinas, con segmentos etarios de 10 años, lo que permitió una participación equitativa y ajustada al nivel de cada corredor.

Durante toda la mañana, los participantes disfrutaron de un clima ideal, se percibió una brisa fresca que alivianó cada trancada, acompañando el esfuerzo y el ritmo constante de los runners.

Cerca del mediodía se realizó la premiación de los primeros tres puestos de cada categoría en los 12 km, y posteriormente se anunció a los ganadores de la General en ambos circuitos: los mejores 5 del tramo más largo y los 3 más veloces en el recorrido más corto.

Además de sus medallas, los atletas destacados recibieron premios en efectivo, como reconocimiento al esfuerzo y al nivel competitivo demostrado. En los 12km fueron $150.000, $100.000, $80.000, $70.000 y $50.000; en los 6km $40.000, $30.000 y $20.000.

En un ambiente cargado de energía y espíritu deportivo, todos cruzaron la meta entre aplausos, aliento y la camaradería de sus pares, uno de los sellos distintivos de esta maratón.

Este tipo de eventos confirma que Tupungato se sigue posicionando dentro del calendario deportivo provincial, gracias a las propuestas diversas, atractivas y abiertas que suma año tras año, consolidando un perfil activo y participativo que convoca tanto a atletas locales como de toda la provincia.

Resultados General

12km

Femenino

1° Puesto l Rocio Rodriguez

2° Puesto l Ana Rosa Romo

3° Puesto l Milagro Moreno

4° Puesto l Florencia Trucco

5° Puesto l Gimena Rovira

Masculino

1° Puesto l Juan Martin Fernández

2° Puesto l Gustavo Galeano

3° Puesto l José Martinez

4° Puesto l Paolo Pizzolatto

5° Puesto l Gonzalo Octavio Angileri

6km

Femenino

1° Puesto l Sabrina Checuz

2° Puesto l Zelma Murillo

3° Puesto l Gladys Aguilar

Masculino

1° Puesto l Daniel Briccola

2° Puesto l Chamó Roy

3° Puesto l Jorge Rodriguez

Fuente: prensa Tupungato