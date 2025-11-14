Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

Que el último fin de semana largo de noviembre ,Tupungato sea tu destino

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Del 21 al 24 de noviembre residentes y turistas podrán descansar, desconectar y disfrutar de los paisajes, la gastronomía y la cultura valletana a través de diversas propuestas turísticas.

La Dirección de Turismo de departamental preparó una variada agenda de actividades para que vecinos y visitantes puedan puedan conocer la esencia del Valle tupungatino, recorrer sus rincones más emblemáticos, descubrir la producción local, degustar vinos de altura, saborear comidas tradicionales y contemplar las vistas únicas del cordón montañoso que enmarca a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura.

Quienes deseen participar de las propuestas deben inscribirse previamente en el Informador Turístico, a fin de reservar su lugar y en los casos que lo requieran, abonar el costo de traslado

Agenda

Bicitour

Viernes 21 de noviembre

16.30h

Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060

12 km

Consultar disponibilidad de bicis o se puede optar por una de uso personal

Incluye: guía y seguro

 

Senderismo por Los Cerrillos

Sábado 22 de noviembre

16h

Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060

Costo: $4.000 por persona

Incluye: transporte, guía y seguro

 

Astroturismo

Domingo 23 de noviembre

19.30h

Cristo Rey del Valle de Tupungato

RP 86 Los Cerrillos

Sin costo

Incluye: guía y seguro

 

Informes y Reservas

De lunes a domingos, de 9 a 18h en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060), mediante comunicación WhatsApp 2622 520788 o por email a infoturismo@tupungato.gov.ar

Fuente: prensa Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO