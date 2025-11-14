Que el último fin de semana largo de noviembre ,Tupungato sea tu destino

Del 21 al 24 de noviembre residentes y turistas podrán descansar, desconectar y disfrutar de los paisajes, la gastronomía y la cultura valletana a través de diversas propuestas turísticas.
La Dirección de Turismo de departamental preparó una variada agenda de actividades para que vecinos y visitantes puedan puedan conocer la esencia del Valle tupungatino, recorrer sus rincones más emblemáticos, descubrir la producción local, degustar vinos de altura, saborear comidas tradicionales y contemplar las vistas únicas del cordón montañoso que enmarca a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura.
Quienes deseen participar de las propuestas deben inscribirse previamente en el Informador Turístico, a fin de reservar su lugar y en los casos que lo requieran, abonar el costo de traslado
Agenda
Bicitour
Viernes 21 de noviembre
16.30h
Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060
12 km
Consultar disponibilidad de bicis o se puede optar por una de uso personal
Incluye: guía y seguro
Senderismo por Los Cerrillos
Sábado 22 de noviembre
16h
Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060
Costo: $4.000 por persona
Incluye: transporte, guía y seguro
Astroturismo
Domingo 23 de noviembre
19.30h
Cristo Rey del Valle de Tupungato
RP 86 Los Cerrillos
Sin costo
Incluye: guía y seguro
Informes y Reservas
De lunes a domingos, de 9 a 18h en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060), mediante comunicación WhatsApp 2622 520788 o por email a infoturismo@tupungato.gov.ar
Fuente: prensa Tupungato