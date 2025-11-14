Que el último fin de semana largo de noviembre ,Tupungato sea tu destino

Del 21 al 24 de noviembre residentes y turistas podrán descansar, desconectar y disfrutar de los paisajes, la gastronomía y la cultura valletana a través de diversas propuestas turísticas.

La Dirección de Turismo de departamental preparó una variada agenda de actividades para que vecinos y visitantes puedan puedan conocer la esencia del Valle tupungatino, recorrer sus rincones más emblemáticos, descubrir la producción local, degustar vinos de altura, saborear comidas tradicionales y contemplar las vistas únicas del cordón montañoso que enmarca a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura.

Quienes deseen participar de las propuestas deben inscribirse previamente en el Informador Turístico, a fin de reservar su lugar y en los casos que lo requieran, abonar el costo de traslado

Agenda

Bicitour

Viernes 21 de noviembre

16.30h

Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060

12 km

Consultar disponibilidad de bicis o se puede optar por una de uso personal

Incluye: guía y seguro

Senderismo por Los Cerrillos

Sábado 22 de noviembre

16h

Salida: Hotel Turismo Tupungato, Av. Belgrano 1060

Costo: $4.000 por persona

Incluye: transporte, guía y seguro

Astroturismo

Domingo 23 de noviembre

19.30h

Cristo Rey del Valle de Tupungato

RP 86 Los Cerrillos

Sin costo

Incluye: guía y seguro

Informes y Reservas

De lunes a domingos, de 9 a 18h en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060), mediante comunicación WhatsApp 2622 520788 o por email a infoturismo@tupungato.gov.ar