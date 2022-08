¿Qué hacer si compraste un producto en mal estado? ¿Dónde y a quién reclamar?

Leonor Bianchetti, colaboradora en la ONG Defensa del Consumidor, brindó importante información.

Este lunes se hizo viral en las redes sociales, la experiencia de un vecino de La Consulta, contando que compró una crema de leche en mal estado , y advirtió a la comunidad sobre el producto.

Daniel Álvarez, abogado de la región, destacó que decidió compartirlo en las redes para que los consumidores tengan cuidado y revisen la mercadería a la hora de consumirla.

Leonor Bianchetti, colaboradora en la ONG Defensa del Consumidor, dialogó con El Cuco Digital y contó que cuando compramos un producto en mal estado “toda la cadena es responsable, tanto el vendedor como el fabricante”.

“Lo que podemos hacer es acercarnos al negocio y comentar lo que no pasó, para que ellos puedan hacer el reclamo o denunciar a su distribuidor. Cuando tenemos un problema al primero que hay que recurrir es al vendedor. Nosotros como consumidores no sabemos si el producto perdió la cadena de frío o por qué está así. No podemos defender ni culpar a nadie, pueden haber muchas variables”, agregó.

Por otro lado, recomendó también “poder comunicarse con la marca y comentar el problema. Cada producto tiene su número telefónico y su página web. Ellos suelen dar lugar a los reclamos reponiendo el producto o hacen algún resarcimiento, pero lo más importante que evalúan la trazabilidad y el recorrido de la mercadería ”.