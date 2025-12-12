¿Qué haces esta noche? A lo mejor tenemos LO QUE FALTABA. Vos prende Youtube en El Cuco TEVE y nosotros ponemos el resto

Con equipo titular, música, columna de historia, buena onda y toda la energía, este viernes prendemos el streaming del Valle de Uco.

Con la conducción de Abigail Romo y Jorge “pierna dura” García, desde las 20 horas te traemos una propuesta que viernes a viernes, viene siendo un espacio para encontrarnos y cerrar la semana con la mejor energía.

En esta ocasión vamos a tener la visita de Valentina Coronel y su banda, que llegan a traernos lo mejor de su música con una impronta bien folclórica para sentarse y disfrutar.

Además tenemos la columna del Prof. Rodrigo Hinojosa que nos trae “Historia de una resistencia: la lucha por el agua” para saber desde donde es que se ha gestado la defensa del agua en Mendoza.

Recordá, esta tarde noche, por el canal de El Cuco Digital en Youtube o por nuestra página oficial de Facebook, te prendes a LO QUE FALTA en El Cuco TEVE.