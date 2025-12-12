Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 14, 2025

logo el cuco digital

¿Qué haces esta noche? A lo mejor tenemos LO QUE FALTABA. Vos prende Youtube en El Cuco TEVE y nosotros ponemos el resto

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Con equipo titular, música, columna de historia, buena onda y toda la energía, este viernes prendemos el streaming del Valle de Uco.

Con la conducción de Abigail Romo y Jorge “pierna dura” García, desde las 20 horas te traemos una propuesta que viernes a viernes, viene siendo un espacio para encontrarnos y cerrar la semana con la mejor energía.

En esta ocasión vamos a tener la visita de Valentina Coronel y su banda, que llegan a traernos lo mejor de su música con una impronta bien folclórica para sentarse y disfrutar.

Además tenemos la columna del Prof. Rodrigo Hinojosa que nos trae “Historia de una resistencia: la lucha por el agua” para saber desde donde es que se ha gestado la defensa del agua en Mendoza.

Recordá, esta tarde noche, por el canal de El Cuco Digital en Youtube o por nuestra página oficial de Facebook, te prendes a LO QUE FALTA en El Cuco TEVE.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=vIy-yj3Z37UpCxGt

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

La historia de Colonia Las Rosas que llegó a TN y ya es famosa en todo el país

El Senado adelantó el tratamiento de San Jorge: mirá la sesión en vivo

Tunuyán: manejaba un auto sin papeles e intentó escapar de un control de Preventores

La policía realizó un fuerte control policial en Anchoris: varias personas fueron controladas y se secuestró un caballo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO