“¿Qué le dirías a las mujeres que quieren emprender y no se animan?: “Hay que luchar. Tienen que animarse”

by | Nov 19, 2020

El conmovedor testimonio de una mujer que, junto a su familia, hace 10 años emprendió en San Carlos una fábrica de comestibles a base de maní.

En el Día Internacional de la Mujer Emprendedora conoceremos a María Moyano (39), quien está al frente de la fábrica de “La Celestina” ubicada en la Zona Industrial de Eugenio Bustos, San Carlos, junto a sus tres hermanos.

María, nacida en La Rioja, llegó hace 10 años a ese departamento valletano acompañando a su papá, de donde él es oriundo, con el objetivo de comenzar una nueva vida.

Una vez que pisaron tierra sancarlina, María y sus hermanos decidieron comenzar a armar un emprendimiento propio y a pulmón: una fábrica que realizara diferente tipos de comestibles a base de maní.

En entrevista con El Cuco Digital, María nos cuenta un poco más sobre la historia de su emprendimiento, los desafíos del trabajo autogestivo, las dificultades de la pandemia; y también los desafíos que ha tenido que asumir por el hecho de ser mujer.

La Celestina

-María, ¿cómo llegaste a San Carlos y cómo surgió la idea de la fábrica?

Nosotros con mi familia vivíamos en La Rioja, luego nos fuimos a Córdoba y después vinimos a Mendoza. Hace 10 años que llegamos y desde que llegamos comenzamos a trabajar en la fábrica. Mi papá fue quien nos dio la idea y nos incentivó para que realizáramos comestibles a base de maní, como garrapiñada, maní con chocolate y otras cosas. Y bueno, acá estamos.

-¿Cómo obtienen la materia prima de sus productos?

Lo traemos de un pueblito de Córdoba que se llama Villa Ascasubi. También le hemos propuesto al INTA darles semillas de maní y ver si puede darse en la zona, pero nos dijeron que lo iban a evaluar.

-¿Por qué la fábrica se llama Celestina?

Se llama la Celestina en honor a mi mamá que se llamaba así y falleció.

María junto a su familia

-¿Dónde se venden los productos que ustedes hacen?

Los vendemos en Mendoza y este mes exportamos a Buenos Aires. Tenemos productos al por mayor y menor. Además, nosotros vivimos al fondo de la fábrica la gente viene de lunes a lunes a comprar acá también.

-¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido que afrontar con tu familia en este emprendimiento?

Nos ha costado que la gente de acá nos conozca, de hecho hay muchos que no saben que tenemos una procesadora de maní.

-¿Se les dificultó con el tema de la pandemia conseguir en algún momento la materia prima?

Sí, al principio el transporte estaba parado así que no podía viajar; por suerte nosotros siempre compramos en cantidad y tuvimos para seguir trabajando.

-Aparte del transporte, ¿tuvieron otra dificultad en este periodo de aislamiento?

Sí, también la gente venía poco porque no podía salir, entonces hubo un periodo en que la venta bajó muchísimo. Pero ahora ya estamos retomando.

-Vos sos la única mujer emprendedora de esta fábrica, ¿quién más trabajan?

Trabajo yo, mis tres hermanos, mi papá a veces viene ayudarnos a envasar y mi cuñada ahora realiza budines y pan dulces que colocamos en los combos navideños.

-¿Tenés algún sueño que te gustaría cumplir María?

Sueño con que la fábrica crezca tanto al punto de poder darles trabajo a la gente del pueblo. Me encantaría poder generar empleo, ese es un sueño pendiente.

-María, hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, ¿qué desafíos has tenido que asumir por ser mujer?

Cualquier trabajo cuesta un poco cuando sos mujer; a mí por ahí me ha costado obtener ciertos tipos de ayudas económicas para llevar adelante este emprendimiento.

-Seguramente has trabajado anteriormente en otros rubros, ahora que sos emprendedora, ¿elegirías nuevamente otro empleo bajo patrón?

No porque a veces a las mujeres no le pagan lo que deberían pagarle en sus trabajos. Es mejor emprender desde mi propio lugar porque siendo empleada gana el patrón y uno siempre está en el mismo lugar.

-¿Has tenido la posibilidad de relacionarte con otras mujeres emprendedoras del Valle de Uco?

No, hasta el momento no he tenido la posibilidad de relacionarme con otras mujeres emprendedoras. Paso mucho tiempo trabajando aquí.

–Si tuvieras que darles un mensaje a las mujeres que quieren emprender y no se animan, ¿qué les dirías?

Hay que ponerle esfuerzo y constancia. Hay que luchar. Tienen que animarse y probar porque al principio aunque es duro con el tiempo podemos ver los resultados. A veces las mujeres no reciben apoyo por eso nos cuesta salir y hacer proyectos pero se puede lograr con mucha voluntad. Nuestro esfuerzo es el que tiene que ser bonificado.