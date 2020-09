Qué medidas hay que tener en cuenta ante un sismo o terremoto: cómo armar una mochila de emergencia

Los fuertes temblores en el Océano Pacífico se sintieron en diferentes provincias del país.

Ante los últimos movimientos sísmicos en la región que se han registrado desde la madrugada de este martes, es necesario tener a mano los recursos necesarios para solucionar necesidades básicas e inmediatas. Por su gran magnitud, los siete sismos que tuvieron epicentro en el Océano Pacífico se sintieron en varias provincias de Argentina, y además el INPRES informó diferentes movimientos telúricos en La Rioja, San Juan, Jujuy y Catamarca y La República de Chile.

Estos nuevos sucesos ponen una vez sobre la mesa la necesidad de estar preparados frente a este tipo de situaciones.

La denominada mochila de emergencia debe tener elementos básicos para afrontar el primer día de una crisis tras un terremoto.

– Botiquín de primeros auxilios.

– Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico (2 unidades), toallas de mano y cara (4 unidades) y paños húmedos.

– Alimentos: Comida enlatada (2 unidades mínimo), paquetes de galletas de agua, agua embotellada sin gas (2 litros) y chocolate en barra (2 unidades).

– Abrigo: Mantas polares (2 unidades), pantuflas.

– Dinero

Mantené la calma y prepará tu mochila de emergencia ¿cómo armarla?

Si hay bebés o adultos mayores, debe incluirse productos específicos como mamaderas, papillas, latas de leche, pañales, medicinas y ropa de cambio.

Otros artículos que debe tener una mochila son: linterna, radio portátil, silbato, duplicado de llaves, fotocopia de documentos, especialmente carnet de seguro, pilas, agenda con número de emergencias, cuchilla multipropósito, lapiceras, mascarillas y encendedor.

Qué hacer ante un sismo o terremoto

Durante

• Controlar el miedo, mantener la calma y recordar lo que se debe hacer.

• Ubicarse en zonas seguras del sitio donde se está en el momento del sismo y tratar de protegerse de la mejor forma posible, permaneciendo en el lugar.

• No utilizar ascensores ni escaleras durante el sismo.

• Si se está dentro de un vehículo, manejar serenamente hacia un sitio seguro, jamás cerca de puentes o vías.

• En lugares públicos y llenos de gente (cines, teatros, estadios, salones de clases) no gritar, no correr, no empujar. Salir serenamente, si la salida no está congestionada. En caso contrario, permanecer en el sitio o asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas.

• Ayudar a menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Después

• No utilizar los ascensores y ser cautelosos con las escaleras, ya que podrían haberse dañado con los sismos.

• No encender fósforos, velas, aparatos de flama abierta o eléctricos, hasta asegurarse de que no hay fugas de gas ni problemas en la instalación eléctrica.

• Tener las radios encendidas para mantenerse informado.

• Atender y aceptar las indicaciones de las brigadas o autoridades de defensa civil.

Cabe destacar que en tiempos de pandemia se debe tomar los recaudos necesarios para evitar el contagio y propagación del virus, manteniendo el distanciamiento social , la posible higiene de manos y la utilización de elementos personales por persona.