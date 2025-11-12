Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

noviembre 14, 2025

¡Qué noches Tupungato! La Morelo y Uriel Lozano, junto a más artistas, ranchos y mucha fiesta ¡Entrada libre!

Será en el predio de avenida Urquiza.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada grilla de bailarines y músicos que reflejará la identidad, el talento y la cultura mendocina. Además habrá un Patio de Comida a cargo de las Promos Estudiantiles 2025 que en sus Ranchos Típicos ofrecerán menúes tradicionales, minutas, bebidas y más; también se suma el Paseo Artesanal con emprendedores locales y espacios recreativos para disfrutar en familia. 

Este fin de semana -15 y 16 de noviembre- en el Predio Urquiza (Av. Urquiza 485) se reunirán vecinos y turistas para seguir con los festejos de aniversario departamental.  El sábado a partir de las 18.30h se presentarán diversos artistas, que serán los encargados de dar inicio a una fiesta llena de música, baile y tradición. El gran cierre de la primera noche estará a cargo de la reconocida cantante La Morelo, quien desplegará todos sus éxitos en el escenario principal. Al día siguiente la celebración comenzará a las 18h con nuevas presentaciones de ballets y grupos musicales, culminando con el gran cierre de Uriel Lozano, uno de los máximos referentes de la movida tropical argentina. 
 
El Municipio de Tupungato invita a toda la comunidad a ser parte de este gran festejo, que rinde homenaje a la historia, la cultura y la gente que hacen de Tupungato un lugar único. 

El viernes pasado Tupungato recibió sus 167° años con alegres Vísperas de Aniversario 

 
Contra todo pronóstico climático, la comunidad se reunió en la Plaza departamental para celebrar junto al RIM 11 “Grl. Las Heras” y fieles de Nuestra Señora del Socorro, que también conmemoraron su día. En la Previa, el Ensamble Vocal de la Esc. Artística “Chalo Tulián” y el Ballet Pewmafé le pusieron arte y color a la noche; y a la 00h se presentó el video spot aniversario ¿Qué tan Tupungato sos?, creado por Ángeles Torres profesional que se desempeña en Prensa de la Municipalidad de Tupungato y la producción audiovisual estuvo a cargo de la fotógrafa Mara Arboleda. El video es una muestra sobre el espíritu multifacético que tiene Tupungato, desde una perspectiva alegre y emotiva. 


Para lograr el objetivo del guion la escritora hizo una analogía con la bicicleta y la experiencia de aprender a pedalear, algo que una vez que aprende, jamás se olvida aunque pasen los años. Así también ocurre con ser y sertirse de Tupungato, una identidad que permanece viva, mas allá del tiempo. Luego siguió el canto del cumpleaños con la Banda Militar Talcahuano que marcaron un momento de pura emoción. Y el cierre fue a puro folklore con los queridos Ecos del Valle, que hicieron bailar a todos.  


 
Desfile Cívico Militar Escolar 


El Desfile fue reprogramado por la alerta meteorológica que se registró la semana pasada en el Departamento; el mismo quedó confirmado para este viernes 14 de noviembre a las 17.30h con el acto protocolar y a las 18h inicio de desfile, asimismo el evento está sujeto a las condiciones climáticas.   

La grilla completa

