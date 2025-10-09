¿Qué pasa con la actividad comercial en Valle de Uco, mañana 10 de octubre feriado nacional?

Desde el Centro de Empleados de Comercio aseguraron que la actividad dependerá de cada empresa y los empleados pueden o no ir a trabajar

Mañana, viernes 10 de octubre, se celebra el Día del respecto a la diversidad cultural (anteriormente conocido como el Día de la raza) y se trata de un feriado nacional, trasladable y con fines turísticos.

En ese marco, desde el Centro de Empleados de Comercio Valle de Uco, informaron que la actividad comercial dependerá de cada empresa y comercio, tal como lo indica el decreto 614/2025.

Además, indicaron que, en el caso de los empleados, pueden tomar la decisión de ir o no a sus respectivos trabajos. En caso de no ir, el empleador no le deberá descontar el día y, en caso de asistir a su jornada de trabajo, dichas horas se deben abonar doble.

Por otro lado, a El Cuco Digital, informaron trabajadores de Supermercados del Valle de Uco, será normal debido a que dichas empresas cuentan con personal que trabaja los días feriados, fines de semana o cubriendo franco de otros trabajadores.