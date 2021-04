¿Qué pasa una vez que doy positivo?: así trabajan las brigadas sanitarias del Valle de Uco

Por Libby Rose

Foto: brigada sanitaria de Tunuyán (archivo 2020)

Son quienes se encargan de comunicar los diagnósticos y encapsular a los contactos estrechos para evitar que se dispersen los contagios.

La lucha contra el coronavirus constituye varias ramas sanitarias para lograr un operativo eficaz. Además de los médicos y enfermeros que trabajan con los pacientes dentro y fuera de los hospitales, existen brigadas sanitarias en toda la provincia con una ardua tarea.

A parte de comunicar los diagnósticos de las pruebas, estos grupos se encargan de investigar y aislar a cada uno de los contactos estrechos de cada uno los pacientes que dan positivo. El objetivo es poder encapsular a posibles contagiados para frenar la transmisión del virus y aquí también es de suma la colaboración de las personas en el aporte de datos y el acatamiento de los cuidados preventivos.

A través de la aplicación 148 del Gobierno de la provincia se realiza el seguimiento y el automonitoreo tanto de los casos confirmados como de sus contactos estrechos.

Dentro del Valle de Uco, hay brigadas sanitarias en los tres departamentos que trabajan en forma conjunta con los hospitales Scaravelli, Tagarelli y Las Heras.

“Se llama a la persona, se le dice que dio positivo, se le dan las recomendaciones. En ese día se reciben dos llamados, el del positivo y el del médico, este último para tomar todos los datos sobre los convivientes y contactos estrechos. Luego se les llama a esos contactos para informarles que están aislados y todas las indicaciones que tienen que tomar y se les hace un seguimiento”, informó sobre el procedimiento que se realiza, Verónica Atencio, coordinadora del Área Sanitaria de Tunuyán, en diálogo con El Cuco Digital.

“A quien dio positivo se lo llama al día 3, al día 7 y al día 10. Si al día 10 no ha presentado ninguna otra sintomatología y ha llegado bien, le dan el alta. Mientras que a los convivientes se los mantiene en aislamiento unos días más. Todo el mundo pregunta por qué. Porque siempre se espera que el contacto del paciente positivo empiece después de ese paciente con los síntomas. Entonces se les da esos 4 días extras para saber si presentan o no síntomas en ese período”, detalló.

“A los contactos se los va llamando día por medio y se hace bajar la aplicación 148. Con esa aplicación se van automonitorenado y nosotros con esos sistemas vemos si el paciente se hace el monitoreo. Todo el día le pregunta cómo se siente, si tiene fiebre, si siente malestar general, y cuando nos aparece a nosotros en rojo o amarillo, inmediatamente los tenemos que llamar y hacerles interconsultas médicas y así se va llevando”, explicó.

En San Carlos existen dos grandes brigadas que dividen la atención según el rango etario: de las personas menos de 50 años se encarga el Área Sanitaria y de las mayores de 50, el Hospital Tagarelli.

“La gente tiene que saber en este momento el Valle de Uco se organizó bien porque nosotros, tanto Tunuyán, San Carlos y Tupungato, le envíamos los hisopados al laboratorio del Hospital Scaravelli que cuenta con un termociclador que tiene la capacidad de poner hacer 70 análisis por día y ahora estamos con el doble. Entonces ocurrió que nos llegaron los resultados a las 22 y las brigadas tienen que comenzar a trabajar a las 22”, comentó María Alejandra Militello, coordinadora del Área Sanitaria de San Carlos.

“El lunes hubo 9 casos, el martes 8 y el miércoles 19. A su vez, se ha aumentado muchísimo la cantidad de hisopados también. La semana pasado teníamos un análisis entre 70 y 80 hisopados por día y ahora ya nos hemos ido a más del doble, con 180 hispados. Acá el primer caso apareció el primer caso, a fines de julio teníamos alrededor de 4 casos por día y se alcanza el pico entre agosto y septiembre con 25 casos por día. Y ahora estamos en abril y en un solo día hemos tenido 19”, subrayó.

Sobre el procedimiento que realizan tras haber detectado un caso de coronavirus, la funcionaria explicó: “A partir de las 22 la brigada comienzan a llamar y a determinar los contactos estrechos de los pacientes con diagnóstico positivo para hacer los bloqueos”.

“Cuando el paciente ingresa para tener una consulta con el médico a la Guardia Respiratoria se le llena una ficha y por eso es importantísimo que el paciente pase todos los datos como corresponde: el domicilio, teléfono celular y fijo si tiene porque en el departamento nos pasa que no en todos los lugares hay señal de celular. Entonces necesitamos esto, porque por ahí el paciente no lo pasa a conciencia al teléfono”, explicó Militello.

“Una vez que recibimos todos los resultados, se pasa esta información a la brigada sanitaria donde se observan quiénes son los pacientes positivos y quiénes los negativos. A todos se los llama por teléfono. A veces el paciente pasa el celular y lo deja apagado o no contesta cuando el brigadista lo llama. Si el brigadista llama más de 4 o 5 veces y no puede comunicarse con el paciente, articulamos con un agente sanitario para que vaya al domicilio e informe al paciente que es positivo y que por favor conteste la llamada de la brigada de salud”.

“Luego el brigadista llama al paciente y le hace una investigación epidemiológica que consiste en preguntarle desde cuándo empezó con los síntomas y con quién se relacionó hasta 48 horas previas al inicio de los síntomas para poder tener la idea de cuáles son los contactos estrechos. Serían los convivientes y las personas con las que estuvo más de 15 minutos y si tuvo algún contacto físico o compartió algún mate o no usó el barbijo”, precisó la funcionaria.

“La investigación se hace en tres puntos: social, laboral y familiar. A partir de que el paciente comienza a describir con toda las personas que estuvo el brigadista comienza a tomar los datos y los datos de esas personas que son contactos estrechos. Entonces el brigadista empieza a cargar los datos del paciente y sus contactos estrechos en una herramienta de seguimiento Covid que se utiliza y le va sumando teléfonos que más contactos en que caso de que haga falta. Es una tarea ardua la que hace. Si la persona le pasa los números de 10 contactos estrechos, tiene que llamar a los 10. Y esos contactos estrechos se deben aislar preventivamente 14 días desde la última vez que estuvieron en contacto con el paciente Covid postivo, tengan o no tengan síntomas”.

“Nuestra función principal es prevenir que el virus se disperse de tal manera que no podamos dar respuesta. Si la persona participó de algo, es importante que sea lo más sincera posible porque tenemos que confiar en lo que nos está diciendo. Es la manera que tenemos de encapsular”, mencionó.

“Después el brigadista llama a los contactos, les enseña a bajar la aplicación 148 en sus celulares y esa aplicación les va haciendo una autoevaluación cada 3 días y solamente si van presentando síntomas, van llamando al brigadista. Si presentan dos o más síntomas, se articula un turno para que vaya a un centro de salud y se haga un chequeo por el médico que determina si se debe o no realizar el hisopado”.

Además, con el inicio de las clases presencial en Mendoza se pusieron en marcha los grupos REC (Referentes Escolares Covid), que son los que articulan entre los establecimientos educativos y los efectores sanitarios cuando existen casos sospechosos. Cada REC tiene centros de salud o hospitales de referencia a los que se comunica cuando hay alguna persona con síntomas de coronavirus.

“Ellos, frente al inicio de síntomas de algún alumno, avisan. Acá en el departamento hemos referenciado las escuelas a un centro de salud Covid, según cómo están distribuidas, o al hospital. Al referenciarlos de esta manera, cada REC sabe dónde tiene que llamar”, explicó Militello.

“El niño tiene un síntoma, le avisa a sus papás, los papás lo retiran y lo llevan o se comunican al centro de salud de referencia o al hospital. Y ahí es evaluado y se le da un turno para que el médico del área respiratoria evalúe y vea si es necesario o no que se efectúe el hisopado”, ejemplificó

“Al hacer toda esta actividad, han comenzado a haber más testeos y hemos empezado a tener también más casos. Es verdad que han empezado a haber niños y adolescentes con diagnóstico positivos, pero el virus se está comportando como nos dicen todos los epidemiólogos. Es decir, vemos la mayor complejidad en los adultos mayores. Podemos tener un adolescente que le dio positivo, lo aíslan en su domicilio y solamente lo pasa con síntomas muy leves y hay casos en los que ni siquiera hay que medicarlos”.

Sobre el pronóstico para las próximas semanas y meses, la funcionaria destacó: “Se viene perfilando que van a haber muchos más casos que el año pasado, que ha empezado la segunda ola en el departamento. No estamos exentos a la realidad del mundo”.

“Nos tenemos que seguir cuidando porque no es que el virus se fue, no desapareció. En el verano bajó, tuvimos varios días de casos negativos, pero ahora necesitamos que verdaderamente se empiecen a cuidar todos. Necesitamos que la gente colabore verdaderamente con el equipo de salud porque solo con el equipo de salud no va a poder. Ya han empezado a aparecer muchos adultos con complicaciones”, insistió.

“Necesitamos que la gente empiece a tomar conciencia. Sé que estuvimos enero y febrero relajados, también en el sistema de salud porque no había tantos casos. Pero verdaderamente en estas últimas dos semanas hemos tenido un gran aumento y si no tenemos la colaboración de todos, el sistema de salud se va a saturar y no vamos a poder dar respuesta. Mi idea no es asustar a nadie. Cada uno tiene que tomar conciencia. Esto es una red, si cada uno no hace la parte que corresponde, esto se nos va a ir de las manos. Estamos en un momento en el que la tarea que tenemos todos es hacernos responsables de la partecita que nos toca y con eso ya es un montón. Nos hace bien como comunidad, nos ayuda a crecer como personas porque pensamos también en el otro, le vamos a enseñar a nuestros niños y adolescentes que vamos a salir adelante entre todos. Es difícil pedirle al adolescente y al joven que se quede en su casa y no haga reuniones clandestinas, pero es lo que les toca vivir y creo que va a ser la manera que ellos nos ayuden a cuidar al adulto mayor, que se cuiden ellos y nos ayuden a cuidar a los otros”, completó la coordinadora.