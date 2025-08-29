Facebook X-twitter Youtube Instagram

¿Qué vas a hacer esta tarde noche de lluvias? Préndete a LO QUE FALTABA por nuestro canal de YouTube: hoy nos visita Sebastián Garro

Llega este viernes una nueva emisión de LO QUE FALTA el programa de streaming  del Valle de Uco por El Cuco TEVE, con la conducción de los mejores conductores y periodistas desde Paso de las Carretas al RÍo Mendoza, Abigail Romo y Jorge García.

Ya palpitamos las elecciones, y esta vez nos visita el actual Secretario de Gobierno de San Carlos, y quien encabeza la lista de candidatos a Concejal por el oficialismo, el abogado Sebastián Garro.

Además estará la columna del Prof. Rodrigo Hinojosa, que llega con “Una aventura de la historia argentina: el día que conquistamos California”  para guardes en la memoria.

Y como siempre, un concurso para que pongas en juego tu ingenio y tu suerte, y puedas llevarte tu premio.

Recordá que tenemos abierto el chat de Youtube y Facebook para que puedas hacer todas las consultas y comentarios que quieras.

