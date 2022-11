¡Qué viva el amor! Le propuso matrimonio en la maratón de los 250 años del departamento de San Carlos

El evento que reunió a deportistas y público en general, culminó con abrazos y emociones.

El pasado domingo, los deportistas sancarlinos disfrutaron de una Maratón organizada por los 250 años del departamento. Sin embargo, el evento organizado por el Municipio culminó con una sorpresa: hubo una propuesta de matrimonio.

Fernando, quien participó de la maratón le propuso casamiento a Ani, su novia, desde hace tres años. La invitó en medio del público, se arrodilló, y le pidió casamiento.

Ani Orellano habló con El Cuco Digital y contó: “No sabía nada de lo que iba a hacer Fer. Lo acompañé a la Maratón por que iba a correr y cuando llegó, me agarró la mano, y me puso en el medio de toda la gente, y bueno ahí paso todo. No lo puedo creer aún”.

“Son muchas emociones juntas y todavía no lo asimilo”, agregó Ani, feliz de lo que está viviendo.