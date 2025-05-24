Facebook X-twitter Youtube Instagram

Quedan pocos días para la Segunda Edición de “Tupungato Todo Terreno” : cómo participar

¡Siguen abiertas las inscripciones! Podrán participar todas las personas aficionadas al deporte mayores de 16 años, con ganas de medir su resistencia y superar sus límites en esta competencia donde se integran el Trail Running con el MTB. Es una invitación a vivir un domingo diferente recorriendo las calles tupungatinas.

La carrera es el 15 de junio, con largada a las 9.30h desde el ex Campamento YPF, ubicado en el interior de los Cerrillos que bordean la RP 86 y llegada en la Plaza departamental. 

Podrán inscribirse dúos mixtos, dúos por géneros y también de forma individual completando el siguiente Formulario que además los redireccionará al pago online. El tiempo límite para inscribirse es el viernes 13 de junio. 

El costo por atleta es de dieciséis mil pesos ($16.000): incluye remera y kit del corredor, medalla finisher y sistema de cronómetro. 

Tupungato Todo Terreno

Total 25 km: Trail Running 8km y Ciclismo MTB 17km

Categorías por edades: 16 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60+

ℹ️ Materiales 

Obligatorios: bicicletas Mountain Bike, cascos, lentes de protección, guantes, calzado específico, botiquín, agua en termo o mochila hidratante, kit de herramientas (inflador, líquido, cámaras, tarugos), abrigo, teléfonos celulares o radios.

Opcional: soga para posible remolque de bicicleta, fruta, barrita y gel.

💲Premios Posiciones Generales

$50.000 terceros puestos

$80.000 segundos puestos

$100.000 primeros puestos

 

🗓️ Acreditaciones y Entrega Kit de Corredor

Sábado 14 de junio, 17 a 20h. Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

-Domingo 15 de junio, 8h, Cristo Rey (RP 86, los Cerrillos)

 

Información Importante para el día del evento

Parque cerrado (recepción de bicicletas)

8 a 9h, Cristo Rey (RP 86, los Cerrillos).

 

🚍Bus Oficial a tu Largada

Exclusivo para los atletas inscriptos y acreditados.

 Lugar de salida: Cristo Rey (RP 86, los Cerrillos)

Horario Límite de salida: 9.15h 

