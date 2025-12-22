Contarán con servicios sanitarios y estarán apostados en puntos donde hay servicios de gastronomía y entretenimiento.

El Gobierno de la Provincia puso en marcha hoy los paradores de servicios que se utilizarán para que los viajeros a Chile tengan una espera amigable cuando el tránsito por el paso internacional a Chile esté demorado, colaborando de esta manera con el operativo que involucra a reparticiones nacionales y locales.

Esta mañana quedaron habilitados los paradores de Penitentes y Uspallata para quienes viajen hacia Chile, mientras que el complejo de Horcones cumplirá esa función para quienes regresan hacia nuestro país.

De hecho, hoy el parador de Penitentes se estrenó con medio centenar de vehículos que debieron esperar unos 40 minutos para luego continuar viaje con el acompañamiento de seguridad hacia el Paso Internacional Cristo Redentor.

En el operativo participaron la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, la Policía de Mendoza en conjunto con la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los paradores habilitados estarán disponibles y su uso se activará cuando la situación vial del paso internacional lo requiera.

En ese caso, los viajeros aguardarán en los mismos mientras se normaliza el tránsito.

Como ocurrió el año pasado, los paradores contarán con servicios sanitarios y estarán apostados en puntos donde hay servicios de gastronomía y entretenimiento.

