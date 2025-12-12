Quedó establecido cuánto cobrarán los cosechadores desde diciembre en adelante

Las escalas salariales tienen vigencia desde el 1 de diciembre, hasta el 26 de noviembre del 2026.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció nuevas escalas salariales para múltiples actividades de cosecha y manipuleo de productos agrícolas en las provincias de Mendoza y San Juan, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Nación.

A través de ocho resoluciones, el organismo fijó las remuneraciones mínimas para trabajadores ocupados en las siguientes tareas:

-Cosecha de uva de mesa

-Cosecha de ciruela

-Descole de ajos en surco

-Corte y manipuleo de higo

-Cosecha de sandías y melones

-Corte de orégano

-Cosecha de uva para pasas

-Cosecha de tomate

En todos los casos, la remuneración mínima por día es de $42.002,17. Las nuevas escalas tienen vigencia desde el 1 de diciembre y se extenderán en su mayoría hasta noviembre de 2026, según la actividad de que se trate.

Las resoluciones establecen que los salarios no incluyen la parte proporcional del sueldo anual complementario y que el diez por ciento de indemnización sustitutiva por vacaciones deberá abonarse conforme lo establece el artículo 20 de la Ley de Trabajo Agrario.

En todas las normas se instituyó una cuota de solidaridad gremial del dos por ciento mensual sobre el total de las remuneraciones, que los empleadores deberán retener y depositar hasta el día quince de cada mes en la cuenta de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Los afiliados al sindicato quedan exentos de este aporte.

Los integrantes de la comisión se comprometieron a reunirse cuando alguna de las partes lo solicite para analizar posibles variaciones económicas que pudieran afectar las escalas salariales establecidas.