Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Permanece detenido en Comisaría 18 y podría ser trasladado al penal San Felipe.

Alias, “tatu”, es el hombre que por estas horas está en uno de los calabozos de la Comisaría 18 del departamento de San Carlos, tras ser detenido el pasado domingo cuando era buscado por la policía por la muerte de José Luis Nuñez.

https://www.elcucodigital.com/la-familia-de-jose-luis-nunez-pide-a-la-justicia-que-la-muerte-no-quede-impune-no-es-un-homicidio-culposo/

Según la información oficial que se le aportó a El Cuco Digital, por parte de una fuente extraoficial, la persona fue imputada por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria y por fuga.

Además, aseguraron que va a permanecer detenido por el riesgo procesal penal y el peligro de fuga que existe por parte del acusado.

Por último, informaron que si bien la causa está en manos de la fiscal Viviana Crespillo, fiscal que se especializa en estos hechos, por el momento no está disponible y lleva adelante la investigación el fiscal que se encuentra de turno.