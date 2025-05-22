Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital

Quedó inaugurada una importante obra en Ruta 60, realizada por Vialidad provincial

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La obra mejora el flujo de tránsito en esa zona de la provincia.

Vialidad Mendoza habilitó definitivamente el tránsito de la nueva rotonda de la Ruta Provincial 60, como también de la calle Terrada, tanto hacia el norte como hacia el sur, luego de que la construcción del intercambiador sobre ambas vías quedara prácticamente finalizado. Falta terminar las obras en veredas y banquinas y la iluminación, que será lo último que se habilite.

La obra resolverá un crónico problema de tránsito en RP 60 y Terrada, con un promedio anual de 10 mil vehículos diarios, que hacía años afectaba la intersección producto del gran crecimiento inmobiliario y residencial de la zona, lo que había derivado en que el uso de semáforos en esa esquina no fuera una solución sino un problema mayor.

En el lugar hay una escuela, una bodega, barrios, establecimientos industriales y comercios. Su proximidad de unos 700 metros a la Ruta Nacional 40 había convertido a la zona en un área de alto flujo vehicular que complicaba no solo la transitabilidad sino el cruce peatonal de los vecinos.

La nueva rotonda es de hormigón, ya tiene la correspondiente demarcación vial, sendas peatonales, cartelería vial vertical, obras de canalización de agua que fueron ensanchadas y pasan por debajo, veredas reconstruidas y la relocalización de la infraestructura eléctrica pública.

La intersección tendrá iluminación propia con el fin de garantizar la seguridad vial tanto para automovilistas como para peatones. Las obras pendientes ya no interrumpirán el tránsito, salvo fuerza mayor, aunque se solicita circular con precaución ya que habrá operarios y equipos trabajando.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Una respuesta

  1. Esa obra la empezaron hace muchos años atrás y recién la terminaron y señales viales ninguna un desastre para los de turno!!

    Responder

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO