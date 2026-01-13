Facebook X-twitter Youtube Instagram

Quema de basura, amantes que dejan sus residuos y nada de control: el drama de vecinos de una calle en El Cepillo

Vecinos y vecinas de la Calle pública N° 5, de la localidad, manifiestan que además la mugre, producto de los vientos se desparrama por todos lados.

El reclamo se produce porque en la calle, personas la usan como lugar para arrojar residuos de todo tipo, y en muchas ocasiones son quemados, en una zona de fuertes vientos, que podrían ocasionar incendios.

Además, de esta situación, durante la noche y la madrugada, parejas que llegan al lugar, se retiran dejando latas, botellas, papeles y otros residuos.

Quienes viven en la zona, expresaron que en ocasiones deciden limpiar, pero esto es insufciente por lo que han decidido reclamar a las autoridades correspondientes y solicitar se coloque un container.

