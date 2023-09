Quiebre en el Partido Verde de San Carlos: Leonor Bianchetti no apoya a Romano

La actual concejal manifestó su posicionamiento a través de un comunicado.

A tres días de las elecciones municipales en San Carlos , donde se elegirá al próximo intendente del departamento, el Partido Verde sufrió un quiebre interno. Leonor Bianchetti, quien es concejal y fue precandidata a intendenta en la interna partidaria, expresó públicamente por medio de un comunicado que no apoyará a Marcelo Romano en las elecciones del próximo domingo.

Según Bianchetti la decisión de no apoyar a Romano en los comicios se centra fundamentalmente en que Romano nunca quiso conformar un equipo de trabajo junto con quienes vienen trabajando en el Partido Verde local y la lista que se conformó se hizo de forma autoritaria, razón por la cual la llevó a presentarse en internas y ahora a hacer público su posición actual. Además destacó que a veces se sobre entiende que por estar en un partido hay un apoyo explícito al candidato de ese espacio y que los proyectos que se trabajan se hacen en conjunto, siendo en este caso en particular algo que no sucede, mencionando que Romano se apropia de proyectos trabajados por ella y su equipo sin contar con el apoyo del candidato a intendente.

La actual concejala de San Carlos mencionó que ella sigue formando parte del Partido Verde y que si bien tiene relación con otros candidatos y espacios políticos, no formará parte de ninguno de ellos ni explicitará a quién acompañará este domingo.

Este medio se comunicó con Marcelo Romano para saber cuál era su postura frente a esta situación, pero éste manifestó que no haría declaraciones de este tema.

La noticia movió el avispero de la política local y se vieron distintas reacciones a lo denunciado por Bianchetti; varias de esas vinieron desde el sector de Juanchi Torres, también candidato a intendente, donde Verónica Diez, concejala de este espacio, felicitó a Bianchetti en las redes sociales por la decisión tomada.