octubre 26, 2025

logo el cuco digital
Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos: la semana que viene atenderá en Tupungato

El servicio a cargo de Zoonosis visitará La Arboleda y Santa Clara para extender la campaña de control de proliferación desmedida de caninos y felinos en Tupungato.

La semana próxima el Móvil prestará servicio durante lunes y martes en el Loteo Blanco del distrito La Arboleda y miércoles y jueves se instalará en Estancia Silva de Santa Clara donde los profesionales veterinarios realizarán intervención a 10 animales domésticos por jornada. Las personas que deseen esterilizar sus mascotas deben acercarse antes de las 8h a requerir un turno y aguardar en el lugar con el perro o gato hasta que le toque su llamado.

 Las personas interesadas deberán asistir a las 08:00 horas donde se realizan 10 esterilizaciones por día.

Agenda

– Lunes 27 y Martes 28/10

Loteo Blanco, La Arboleda

 -Miércoles 29 y Jueves 30/10

Estancia Silva, Santa Clara

Un turno por persona, según orden de llegada.

Requisitos Animales

-8 horas de ayuno sólido.

-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.

-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila

-Caninos deben estar con collar y correa

Humano responsable

-Ser mayor de 18 años.

-Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.

En caso que el clima presente condiciones de lluvia el servicio quedará suspendido.

