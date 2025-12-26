Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 28, 2025

diciembre 28, 2025

Quiso entrar a una casa con un arma blanca y fue detenido por la UEP de Tupungato

Ayer por la tarde un sujeto fue detenido al encontrarse en estado de ebriedad y con un arma blanca.

Entre calle Filipini y Callejón Santa Fe de Tupungato, un hombre se encontraba alcoholizado y con un cuchillo, por lo que personal de la UEP debe dirigirse al lugar.

Al llegar al lugar, el hombre advierte la presencia policial y decide darse a la fuga, ignorando la voz de alto del personal. Es en ese momento que se procede a hacer uso de la fuerza y detener al sujeto.

En ese momento, la Subcomisaría de San Jose, informa de forma radial que minutos antes, el sujeto en cuestión fue denunciado por querer ingresar con el cuchillo a una propiedad, con intenciones de entrar a la casa, quedando grabado por las cámaras de seguridad.


El sujeto quedó detenido.

