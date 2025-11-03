Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

El hecho fue protagonizado por dos varones, uno de 45 y otro de 21 años de edad respectivamente.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato fue desplazado a zonas de la calle Liniers y Rivadavia del departamento, donde se encontraban personas que habían salido de un local bailable discutiendo. Al acercarse miembros de la policía, algunos sujetos expresaron que personas que circulaban en un Renault 12 Break color gris agredieron a otro y luego se dieron a la fuga.

Con esta información, se procedió a realizar un patrullaje a fin de dar con tales personas, cuando se observó el rodado salir a gran velocidad de Calle Belgrano y tomar calle Correa. Se procedió a detener la marcha del vehículo, el mismo, en primer lugar en intersección de Calle Correa y Almirante Brown, donde el conductor hizo un amague a estacionar y salió a gran velocidad al norte, cruzándose de carriles en las intersecciones, ya que dicha calle es un boulevard. Está acción la repitió varias veces, esquivando los vehículos que venían en circulación contraria y a la vez impidiendo el paso a las movilidades policiales de la UEP que lo perseguían con balizas y sirena, tratando de amedrentarlo y hacerlo desistir de su actitud.

Inmediatamente se informó al comando de la peligrosidad del conductor que iba a dándose a la fuga haciendo caso omiso a las advertencias de la policía que lo perseguía y que montó un operativo cerrojo. El mismo tras pasar la curva del ingreso a San José, entra al Barrio Schoenstatt por la colectora y tras cerrarle el paso con la movilidad, subió a la banquina y esquivó el control. Dentro del Barrio se trata de pararlo, llegando a calle Ghilardi y tras no tener escapatoria, abandonaron el rodado, ambos para darse a la fuga a pie, siendo aprehendidos el conductor y un acompañante, por el personal policial. Tras las directivas, la Fiscalía, ordenó la detención y traslado de ambos sujetos, como así al secuestro del rodado que conducían.

En la escena, trabajó personal de Tránsito Municipal, quien labró las actas por alcoholemia positiva y también por manejo peligroso e imprudente. El conductor del rodado llevaba 1,11 de alcohol en sangre, mientras que su acompañante tenía 1,79.

Los sujetos quedan alojados en la Comisaría.