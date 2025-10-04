Nota de opinión “Rascar donde pica: la dificultad de dar en la tecla correcta en tiempos políticos”

Llega la columna política que nos ayuda a pensar en tiempos electorales.

Por Juan Jofre

Solía contar Eduardo Galeano que un cacique americano, cuando fue consultado sobre la religión que los conquistadores traían, respondió que era linda, pero “rasca donde no pica”.

En las campañas políticas, gran parte de su éxito o fracaso, está en si el mensaje que se crea (y los medios que se usan), coinciden con las necesidades del destinatario, es decir, si rasca donde pica. Si acierta.

Claro que las estructuras partidarias, el tamaño de los recursos y la capacidad o calidad de los candidatos también son importantes. Pero en esta columna, me ocuparé del mensaje y el destinatario.

En la categoría de candidatos de diputados nacionales la cosa está bastante clara. Petri y Cornejo, sufriendo la caída en las encuestas y el mal momento que atraviesa el Gobierno de Milei, apuntan a reforzar su núcleo duro de votantes. No le van a hablar a toda la ciudadanía, le van a dirigir el mensaje a su votante. Por eso, hablaron de seguridad y de antikirchnerismo. Por eso sacan medidas que enojan a los empleados públicos, pero que le gusta al otro electorado, el que piensa que docentes y demás empleados públicos son vagos, son “casta”.

No hay ingenuidad. Buscan intentar que su voto no caiga por debajo del 45%, y ese será el público elegido y el tipo de mensaje.

La tranquilidad de Cornejo y Petri, es que en la vereda de enfrente hay muchos hablándole al mismo destinatario, y a veces hasta con mensajes y canales parecidos. La lógica indicaría, que el voto opositor a Milei y Cornejo se divida, se reparta. Ahí si jugarán las otras variables, además de la campaña: el candidato, la estructura, los recursos, etc.

En los municipios la cosa es un poquito más compleja.

El oficialismo de Tunuyán, ha decidido que sus candidatos a concejales, representen a la gestión, la defiendan, y pidan a los vecinos que la “cuiden”. El destinatario es el vecino conforme con lo hecho por Aveiro antes y por Andraos ahora. Le sumaron a esto, varios mensajes de un posicionamiento en contra de Milei, tratando de afirmar también el voto peronista.

El oficialismo en San Carlos, algo similar en cuanto a que sus concejales representen a la gestión de Morillas, pero con ciertas dificultades para subirse a la agenda que propone Cornejo: la de la seguridad, ya que en los municipios eso se traduce como una crítica hacia quien lo conduce… o tal vez no. Lo veremos en estos días, ya que el tema se está instalando en el departamento.

En Tupungato se ve algo distinto. El intendente no muestra en sus redes el apoyo a sus candidatos, como sí lo hacen los otros intendentes. Algunos leen que hay falta de apoyo y desconfianza, otros dicen que sí está arriba, que acompaña a sus candidatos, pero que no lo comunica. Veremos que pasa en las próximas semanas.



Los espacios o partidos con menos estructura o historia, enfocan sus campañas en el candidato o candidata, y eso no está tan mal, siempre que se complemente con una buena lectura del electorado.

Si estos espacios o candidatos pretenden llegarle a todos los ciudadanos, hablarle a todos los vecinos y que todos los escuchen, a mi modo de ver, le escapan muy feo. Ya no sería solo rascar donde no pica, sino directamente, ni llegar a rascar.

Y, peor aún, si estos espacios o candidatos pretenden representar a todos, al “vecino”, sin identificar algunas necesidades concretas y hablarle a esas necesidades, pues ahí sí que ni siquiera están acertando dónde pica y mucho menos donde rascar.

Suponer que toda la sociedad tiene los mismos intereses y necesidades, es de una ingenuidad política que generalmente no conduce a nada. La tarea de toda persona que participa en política es conocer qué intereses defiende y con qué sectores o grupos de la sociedad se identifica, para luego intentar representar a esos grupos.

A usted, que es un ciudadano que gusta de tomarse tiempo para pensar y analizar lo que nos incumbe a todos, no todos los mensajes le llegan igual. Algunos realmente logran interpelarlo. Ese mensaje le está rascando, al menos, cerca de su picazón.

Si ningún mensaje le rasca aunque sea cerca, será hora de armar su propio partido y participar en las próximas elecciones.

En la próxima columna, me meteré de lleno en lo local, describiendo a cada espacio que esté en campaña. Me espera un arduo trabajo, a usted ciudadano, también.