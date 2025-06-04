ReAccionemos: especial Día Mundial del Medio Ambiente en Tupungato

Celebramos esta fecha con la propuesta eco sustentable municipal, invitando a vecinos y vecinas a sumarse a la acción con la entrega de sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que puedan reciclarse y reutilizarse para seguir aportando sanidad, cuidado y limpieza a nuestro planeta.

En junio la cita de ReAccionemos será el jueves 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la recepción de RSU será en la Explanada Municipal (Belgrano 348) y quienes ese día icen la bandera verde como ecologistas recibirán a cambio de su participación una eco bolsa.

Reaccionar separando los residuos secos en casa y llevándolos compactados o apilados a la Muni es un acto de amor propio por el lugar donde uno reside, por quienes hoy pueden habitarlo y para que las generaciones futuras reciban un mundo mejor.

Qué RSU podés acercar

Envases PEAD: aquellos que han contenido productos líquidos como leche, detergentes y productos químicos, entre otros, (deben estar limpios y secos, sin restos de líquidos u otros materiales en su interior)

Envases PET: por ejemplo, botellas de agua, gaseosas, jugos, yogurt, entre otros, (limpios y secos, sin restos de alimentos).

Ecoladrillos: botellas PET rellenas de envoltorios plásticos limpios compactados con peso mayor a 700 grs., dependiendo la capacidad del recipiente.

Botellas de amor: botellas PET o PEAD rellenas de plásticos sin compactar.

Envases de vidrios: botellas de bebidas y/o alimentos, (sin restos en su interior, enjuagados y escurridos).

Envases tetrabrik: limpios, secos, abiertos y enfardados en lo posible.

Papel y cartón: limpios, secos, estirados, apilados y atados al entregarlos.

Metal/aluminio: latas y envases metálicos, limpios, sin restos de contenidos, aplastados, embolsados o en cajas de cartón.

Aceites vegetales usados: aceites usados (de cocina) envasados en botellas o botellones, tapados y limpios.

Neumáticos fuera de uso: de bicicletas, autos, camionetas, entre otros.

Envoltorios plásticos: limpios y secos, embolsados en lo posible.

Electrónicos/eléctricos: pequeños y grandes electrodomésticos en desuso, tóner e insumos informáticos.

Focos y tubos: de cualquier medida y cubiertos en cajas.

Pilas y baterías en desuso: pilas en cantidad deben colocarse en botellas con tapas o en bolsas.

Plásticos en general: tapas de botellas, telgopor (excepto las bandejas donde vienen las carnes o pollos y los vasos donde se toma café o agua), caños de PVC, juguetes rotos, bolsas, entre otros.