octubre 26, 2025

logo el cuco digital
octubre 26, 2025

logo el cuco digital

Realizarán una importante campaña para saber cómo actuar en caso de que una persona sufra un ACV

Será el próximo martes 28 de octubre en la Explanada del hospital Scaravelli.

En el marco del Día Mundial del ACV (accidente cerebrovascular), personal del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Scaravelli, realizará una jornada para saber cómo actuar en caso de que una persona sufra un ACV.

Desde la organización, informaron que durante la jornada se brindará información y demostración con práctica y también diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para prevenir este tipo de enfermedades que pueden cambiar la vida en cuestión de segundos.

Reconocer los síntomas que produce un ACV, va a permitir poder actuar a tiempo  hasta que esa persona reciba una atención médica adecuada. Esos primeros segundos, cuando a la persona se le produce un situación así,  son claves, ya que si se lo detecta en el momento, el riesgo de daños permanentes puede ser reversible”, comentó uno de los organizadores.

Video

Capacitación al personal de salud en el Día Mundial del ACV

Dentro de las actividades preparadas para esta jornada, el propio personal que llevará adelante las actividades en la explanada, realizará una capacitación virtual destinada a personal de salud en general. Dicha actividad será bajo la modalidad virtual.

Enlace para formar parte de la capacitación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdF2KE5qQGBQg9IcsI_fHj0iz4bkZXHBnrtb5HdOeRjgYfXw/viewform?usp=sharing&ouid=118009160715568483848

