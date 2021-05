Realizaron operativos en Tupungato y Tunuyán contra el trabajo infantil en el sector agrario

por | May 18, 2021

También hubo controles en Maipú, Guaymallén, Rivadavia, Luján de Cuyo, Lavalle y San Martín.

La subsecretaría de Trabajo y Empleo realizó un gran operativo de inspección en los hornos de ladrillos y fincas de los distritos de Cordón del Plata, en Tupungato; Villa Atuel, en San Rafael, Rodeo del Medio, en Maipú, Rodeo de la Cruz y Corralitos, en Guaymallén; Reducción, en Rivadavia; Ugarteche, en Luján de Cuyo, y otros de San Martín, Lavalle y Tunuyán.

En este sentido, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Carlos Segura, destacó: “Mendoza cuenta con una enorme extensión territorial de producción agraria rural donde habitualmente se han detectado casos de trabajo infantil y trabajo adolescente no protegido que trae aparejado una gran cantidad de perjuicios en la salud física y psicosocial de los niños y niñas, fomenta la deserción escolar y condiciona severamente su crecimiento y desarrollo”.

“Durante mayo, época de trabajo en fincas de nogales, almendros, pistacho y olivos según el calendario de cosechas y en hornos de ladrillo, realizamos inspecciones de protocolos sanitarios y controlamos la situación de los trabajadores relevando su correcta registración laboral y dando a conocer a los productores las sanciones administrativas y penales de las que pueden ser pasibles en caso de tomar mano de obra infantil o no tramitar la correspondiente autorización en caso de adolescentes” (16 y 17 años), agregó Segura.

En noviembre del año pasado, la Delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Mendoza detectó 7 niños en situación de trabajo infantil y 9 adolescentes en situación de trabajo no protegido.

Del total de establecimientos relevados, veintitrés no se encontraban registrados en el RENATRE y por ende tampoco sus trabajadores, los cuales estaban en situación de informalidad. Pero aún entre las empresas relevadas que sí estaban inscriptas, se encontró con algunas que no tenían la totalidad de los trabajadores registrados y otros casos que no tenían a ningún trabajador registrado.

Las inspecciones se realizaron a lo largo de toda la provincia, concentradas en los departamentos de Lavalle, Maipú, Luján, San Martín, San Rafael y zona del Valle de Uco.

Fuentes: Prensa Gobierno de Mendoza/Renatre