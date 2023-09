Recicla materiales y los convierte en obras de arte: hará una exposición en Tunuyán

Por Antonella Escobar.

Es oriunda de la provincia de Mendoza. En una entrevista con El Cuco Digital, contó sobre sus inicios en el arte y cómo hoy en día se desempeña. Además, fue participe y ganadora de la intervención de los huevos gigantes en Mendoza y está semana realizará una muestra individual de su arte.

En la provincia de Mendoza tanto como en el Valle de Uco hay miles de personas que poseen talentos algunos aún no los encuentran y otros nacen con ellos como el caso de Antonella Agostini que además, ganó el concurso de huevos de Pascua gigantes con diferentes diseños con el objetivo de celebrar la semana santa al mejor estilo croata

Antonella de 28 años, es oriunda de la provincia de Mendoza y cuando era pequeña vino al departamento de Tunuyán a vivir con su familia.

Desde muy chica Antonella juntaba lápices, lapiceras, entre otros materiales para dibujar. Además, también creaba dibujos usando palitos, cartón, lana, madera y a los 13 años tomó la decisión de dedicarse al arte.

Luego, ingresó a la universidad y se introdujo más a lo artístico, pero sin dejar de lado los materiales que muchas veces caracterizan a sus obras.

Actualmente está finalizando la Licenciatura en Artes Plásticas y se recibió este año del Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales. Ambas carreras en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Y mañana, luego de varios años de esfuerzo va a presentar una muestra individual en el departamento de Tunuyán. La muestra será del 31 de agosto al 2 de septiembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones “Carlos Alonso”.

La Inauguración y Fusión de letras serán a las 19:30 horas; en tanto los días viernes y sábado la exposición será de 18 a 20 horas.

Más sobre Antonella

El Cuco Digital entrevistó a Antonella para conocer un poco más sobre ella y la muestra individual que realizará está semana en el departamento de Tunuyán.

-¿Qué te inspira a realizar las obras?

Mí producción artística se centra principalmente en la naturaleza, ahí encuentro mí inspiración, aunque no descarto otros temas.

– ¿Cuál trabajo es el que más te gusta y por qué?

Lo que más me gusta es el grabado, es en lo que me especialicé en mi carrera. También me agrada mucho la escultura, pero realmente me encanta experimentar lo más posible en las disciplinas artísticas.

¿Cuántas obras habrá en la muestra?

Habrá un aproximado de 50 obras. Podrán observar pinturas, grabados, esculturas y dibujos.

– ¿Qué es lo que quieres transmitir con tus trabajos?

Se pueden transmitir muchas cosas con un trabajo, ya que pueden haber distintas lecturas. Intento generar conciencia, fomentar el cuidado, el reciclaje, hacer la diferencia para que el planeta mejore y no empeore.

– ¿Cuál es el eje central o el objetivo de la muestra?

Que la gente conozca mi producción, que se acerque al arte, que vea distintas formas de expresión.

– ¿Qué consejo darías a aquellas personas que desean poder cumplir sus sueños?

Que los sigan más allá de las adversidades, puede parecer difícil, pero con constancia y dedicación todo se puede.