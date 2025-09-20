Recital de la T y la M en Tunuyán: todo lo que tenés que saber

Te contamos los datos que necesitas conocer para el recital de la T y la M este 21 de septiembre en el Anfiteatro Municipal.
La Municipalidad de Tunuyán ha emitido una serie de recomendaciones y normas de seguridad para garantizar que todos los asistentes disfruten de una experiencia segura y agradable durante el Día del Estudiante.
Horarios y Accesos: Para ingresar al predio, los portones se abrirán a partir de las 15:00 horas, con accesos por calle Colón y Lisandro de la Torre. A partir de las 15:30 horas, el escenario comenzará a vibrar con la música del DJ Yanardi/Greco, también serán parte de este gran festejo el DJ Parecidos y la cantante Lucía Sinatra.
También contaremos con la participación de las bandas locales Alto Flash y la Bomba de Chalu. Las embajadoras y los embajadores estudiantiles tendrán una participación especial a través de juegos con el público.
Finalmente, a las 20:00 horas, se espera que suba al escenario la T y la M, la banda de cumbia de momento, reconocida por su popularidad a nivel nacional.
Objetos Prohibidos:
Botellas de vidrio
Desodorantes y/o lociones en envases de vidrio.
Objetos punzocortantes
Explosivos o pirotecnia
Mochilas grandes o bolsos voluminosos
Bebidas alcohólicas
Banderas de palo
Limas de uñas, tijeras, cuchillos o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la integridad de otras personas
Recomendaciones de Prevención:
Mantente hidratado: Lleva botellas de agua reutilizables.
Respeta las normas: Cumple con todas las indicaciones de seguridad.
Lleva solo lo necesario: Evita cargar con objetos innecesarios.
Presta atención a las salidas de emergencia: Ubica las salidas de emergencia al llegar.
Cuida tus pertenencias: Mantén tus objetos personales seguros.
No se permitirá el ingreso de personas alcoholizadas.
Servicios Disponibles en el Predio:
Puestos de hidratación
Puesto de seguridad personal.
Puestos de salud.
Fuente: Prensa Tunuyán