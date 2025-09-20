Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 22, 2025

septiembre 22, 2025

Recital de la T y la M en Tunuyán: todo lo que tenés que saber

Te contamos los datos que necesitas conocer para el recital de la T y la M este 21 de septiembre en el Anfiteatro Municipal.

La Municipalidad de Tunuyán ha emitido una serie de recomendaciones y normas de seguridad para garantizar que todos los asistentes disfruten de una experiencia segura y agradable durante el Día del Estudiante.

Horarios y Accesos: Para ingresar al predio, los portones se abrirán a partir de las 15:00 horas, con accesos por calle Colón y Lisandro de la Torre. A partir de las 15:30 horas, el escenario comenzará a vibrar con la música del DJ Yanardi/Greco, también serán parte de este gran festejo el DJ Parecidos y la cantante Lucía Sinatra. 

También contaremos con la participación de las bandas locales Alto Flash y la Bomba de Chalu. Las embajadoras y los embajadores estudiantiles tendrán una participación especial a través de juegos con el público. 

Finalmente, a las 20:00 horas, se espera que suba al escenario la T y la M, la banda de cumbia de momento, reconocida por su popularidad a nivel nacional.

Objetos Prohibidos:

Botellas de vidrio

Desodorantes y/o lociones en envases de vidrio.

Objetos punzocortantes

Explosivos o pirotecnia

Mochilas grandes o bolsos voluminosos

Bebidas alcohólicas

Banderas de palo

Limas de uñas, tijeras, cuchillos o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la integridad de otras personas

Recomendaciones de Prevención:

Mantente hidratado: Lleva botellas de agua reutilizables.

Respeta las normas: Cumple con todas las indicaciones de seguridad.

Lleva solo lo necesario: Evita cargar con objetos innecesarios.

Presta atención a las salidas de emergencia: Ubica las salidas de emergencia al llegar.

Cuida tus pertenencias: Mantén tus objetos personales seguros.

No se permitirá el ingreso de personas alcoholizadas. 

Servicios Disponibles en el Predio:

Puestos de hidratación

Puesto de seguridad personal.

Puestos de salud.

Fuente: Prensa Tunuyán 

