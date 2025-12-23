Recolección de residuos en Tunuyán ¿Cómo funcionará el servicio durante las fiestas de fin de año?

Desde el Municipio se solicita la colaboración y el compromiso de todos los vecinos y vecinas para evitar la acumulación de residuos en la vía pública durante los días en los que el servicio se ve reducido. Se recomienda especialmente no sacar residuos fuera de horario, no saturar los contenedores y procurar una correcta disposición de los mismos.

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tunuyán informa cómo será el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de fin de año.

Cronograma del servicio

Miércoles 24 y 31 de diciembre: el servicio de recolección se realizará solo turno mañana desde las 07 hs hasta las 12 hs

Jueves 25 de diciembre y 1° de febrero: no habrá servicio de recolección.

Viernes 26 de diciembre y 2 de febrero: el servicio se restablecerá con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales.