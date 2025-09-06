Recordatorio: este sábado llega a Tunuyán “La Garrafa en tu Barrio”

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, quien retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario directo.

Sábado

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 José Hernández. Calles Juan B. Justo y Alem. A las 12.