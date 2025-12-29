Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 29, 2025

diciembre 29, 2025

Recuperan 33 bolsas de duraznos robadas en una finca de La Arboleda

El hecho se desencadenó tras un llamado al 911.

El día sábado a las 19: 30 horas, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato logró frustrar el robo de treinta y tres bolsas de duraznos en una finca ubicada en la zona de La Arboleda.

El hecho se desencadenó tras un llamado al 911 que alertó a personal policial sobre la sustracción de duraznos en el predio. Inmediatamente, una movilidad de la UEP ingresó por el sector oeste de la finca, donde en la parte trasera se detectó una pasada hacia el arroyo. Allí se encontraron nueve bolsas con duraznos.

Simultáneamente, otra unidad de la UEP accedió por el arroyo, también en la parte trasera del establecimiento, hallando veinticuatro bolsas más con la misma fruta.

En total, se recuperaron treinta y tres bolsas de duraznos, las cuales fueron restituidas a su propietario por disposición de la Oficina Fiscal.

