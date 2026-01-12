Facebook X-twitter Youtube Instagram

Recuperaron una bicicleta robada y más de 3 kilos de marihuana en Tupungato

El hecho ocurrió tras un allanamiento.

Personal de la Unidad Investigativa de Tupungato llevó a cabo un allanamiento en el Barrio 23 de Noviembre, específicamente sobre un callejón interno, que culminó con resultado positivo. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de una bicicleta rodado 29, marca SLP, color rojo, que había sido denunciada como robada.

Durante la inspección del lugar, los efectivos detectaron la presencia de 23 plantas y plantines de cannabis sativa, con un peso total de 3,230 kilogramos. Ante este hallazgo, se solicitó la intervención de la División Lucha contra el Narcotráfico, que se hizo presente para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, en la zona del basural, personal de la UID, con el apoyo de un móvil de la Unidad Especial de Patrullajes (UEP), logró la aprehensión de un hombre señalado como posible autor del hecho. Las actuaciones continuaron en el lugar para avanzar con la investigación.

