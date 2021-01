Recuperó su encomienda la joven que compró ropa para su local y había sido entregada en otra casa

by | Ene 26, 2021

Micaela había recurrido a las redes sociales para pedir que se la devuelvan.

La joven sancarlina que encargó gran cantidad de ropa para revender, logró recuperar la encomienda que había sido entregada por error en otro domicilio.

La emprendedora debió recurrir a las redes sociales para solicitar que quien lo hubiera recibido, lo devolviera.

“Hoy (por ayer) llegó un paquete en el transporte Andreani desde Bs As al rededor de las 14 o 15 hs. Tenía que llegar a mi casa, no llegó pero me comunicaron que ya lo habían entregado, en otro domicilio por equivocación del transporte y alguien se lo dejó aunque estaba a mi nombre…”, publicó Micaela Villafañe en Facebook.

Por fortuna, durante este martes, la dueña de Jazmín Indumentaria logró recuperar la mercancía por la que había hecho una gran inversión.

La joven agradeció la difusión de El Cuco Digital y comentó que “el chico (que entregó la encomienda) me dijo que parece que había llegado a oídos de algunos transportistas y agilizaron todo para poder traerla. Ha sido un error de sistema y gracias a Dios agilizaron todo y llegó todo bien”.