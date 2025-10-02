Referentes del Frente Libertario Demócrata recorrieron Valle de Uco: “vemos la problemática de comercios y emprendedores que no dan más”

El Frente Libertario Demócrata recorrió el departamento de Tunuyán, charlando con vecinos y comerciantes.

Militantes y referentes del espacio libertario recorrieron el departamento para conocer las distintas problemáticas que afectan a comerciantes y empresarios de la zona. Entre los referentes se encontraba Gabriel Sottile, primer candidato del espacio a Diputado Nacional, junto con Gladys Rivas, candidata a concejal del departamento y Hugo Gottardini candidato a diputado provincial por el tercer distrito.

Desde el espacio se mencionó que el comercio y los empresarios atraviesan una fuerte caída en las ventas, y las preocupaciones surgen a partir de la excesiva carga impositiva que tienen y esto afecta sustancialmente la rentabilidad.

Los candidatos y candidatas explicaron que el objetivo del recorrido fue sustancialmente presentar las distintas propuestas del espacio político y fundamentalmente escuchar a los sectores involucrados con el desarrollo productivo y económico de la zona.