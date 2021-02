Reforma constitucional: el PJ no acompañará el proyecto presentado por el gobernador

Lo informó a través de un comunicado, tras la reunión de sus principales dirigentes ayer en Tunuyán. En el radicalismo dicen que el peronismo “frena el desarrollo institucional” de la provincia.

El Partido Justicialista finalmente dio su posición respecto a la reforma constitucional propuesta por el gobernador, Rodolfo Suárez, y adelantó que no la acompañará. De esta manera, el oficialismo no podrá acceder a los dos tercios necesarios para poder activar todo el mecanismo institucional en la Legislatura por lo que, de esta manera, nuevamente Mendoza no debatirá una actualización de nuestra Carta Magna.

La decisión peronista fue informada a través de un comunicado, en el cual criticó al gobierno radical y lo acusó de “no promover un diálogo directo con las fuerzas políticas y sociales de la Provincia para debatir temas centrales de la vida cotidiana de los mendocinos”.

En este sentido, marcaron que el Gobierno “se maneja en soledad y no gestiona los consensos necesarios para garantizar cambios institucionales y acuerdos programáticos”, pero también que las medidas tomadas han sido “sólo una seguidilla de fracasos en temas estructurales para Mendoza” y que se han buscado “culpables ajenos”.

Por otro lado, apuntaron sobre la supuesta disminución del gasto público que impondría la reforma, y aseguraron que, en coincidencia con el PD y Protectora, las modificaciones planteadas “perjudicarán la representación de las minorías debilitando los sistemas de control legislativo que permitieron echar luz a casos de corrupción en la gestión, como fue el caso de Vialidad Provincial”.

Finalmente, como contrapropuesta, afirmaron que promoverán en la Legislatura una enmienda constitucional de un sólo artículo de la Carta Magna, “para establecer un límite máximo para el presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados con un tope como porcentaje del presupuesto general de la provincia.

Enojo radical con el rechazo peronista

La postura peronista con fuertes críticas al radicalismo, provocó también la respuesta de los principales dirigentes del partido gobernante.

Uno de los primeros en expresarse fue el presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar, quien indicó que que con el no a la reforma, se le está diciendo “no al ahorro, no al Equilibrio Fiscal, no a la autonomía municipal, no a limitar reelecciones, no a representación de los departamentos…”

Mario Abed, el vicegobernador provincial, también se expresó, pero abrió la puerta a una nueva negociación: “La reforma de la Constitución Provincial no se hace encerrados entre cuatro paredes y por un puñado de personas en la Legislatura: sólo tratamos la posibilidad de convocar para que los mendocinos y mendocinas opinen y decidan sobre esto. Le pido a la oposición que honre los compromisos democráticos y no le quite a los mendocinos y mendocinas la posibilidad de elegir y decidir”.

Por su parte, el senador nacional Julio Cobos también se lamentó de la decisión del PJ. “Estábamos frente a la oportunidad histórica de discutir la reforma integral de la Constitución sin el escollo de siempre de la posible reelección del Ejecutivo. Es una lástima que el principal partido opositor lo limite a una enmienda y no dé la discusión seria que se requiere”, comentó.

Fuente: Los Andes