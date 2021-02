Reinventarse en pandemia: transformó un salón de eventos, y ahora organiza shows con reconocidos artistas

Aunque el 2020 prometía ser un gran año para él y sus empleados debido a las importantes reservas que tenían, nada de eso fue posible.

La pandemia y sus consecuentes restricciones han frustrado las economías del mundo. La pérdida de puestos de trabajo todavía no logra revertirse a pesar de las aperturas y son muchos los comerciantes que debieron cerrar las puertas de sus negocios, respirar, saber reinvertarse y resucitar en medio de la expectativa para el 2021. Guillermo Privitera, es un reconocido vecino del departamento de San Carlos que hace un año atrás, en marzo, debió cerrar su salón de eventos frente al inicio de la cuarentena. Aunque el 2020 prometía ser un gran año para él y sus empleados debido a las importantes reservas que tenían, nada de eso fue posible y “Notamadera”, no pudo continuar.

El pasado 7 de marzo, el hombre cerró su salón y recién en enero de este año, 10 meses después volvió a usar las instalaciones para hacer nuevamente un evento. “Ahora estamos tratando de resucitar en pandemia”, contó Guillermo a El Cuco Digital.

Durante el parate, Guillermo optó por inventir en un bar cuando las flexibilizaciones permitieron la apertura de estos locales. Junto a su hermano, se convirtió en dueño de un nuevo emprendimiento para poder subsistir.

“Luego cuando nos autorizaron, habilitamos un wine-bar que le pusimos el nombre “Don Pedro” en honor a mi padre. Después, de a poco fuimos llevándola y un día mi ahijado me sugirió comenzar a hacer peñitas con artistas locales respetando los estrictos protocolos”, relató.

“Ha sido un año complicado, no tan solo nosotros no hemos podido usar nuestro espacio de trabajo como teníamos pensado sino que, los sonidistas, personal de limpieza, cocineros mozos, y mucha gente más se quedó parada. Además, había gente que en el 2020 tenía reserva y tuvimos que respetársela. Con otro reprogramamos eventos y hubo a quienes se les tuvo que devolver el dinero, pero se cumplió con los clientes. En el año de la pandemia no se hizo ningún presupuesto, nadie preguntó por fiesta y en la actualidad tampoco, la gente tiene medio. Ahora, solo hemos tenido una sola reserva”.

Por último, Guillermo detalló que en cada habilitación que van obteniendo se esfuerzan porque se cumplan los protocolos pedidos para cuidar a quienes asisten aunque sentenció que se hace difícil vivir de una forma que uno no está acostumbrado. “Hay protocolos muy estrictos, solo se pueden recibir 250 personas al aire libre y dentro del salón puede haber un 75% de la capacidad. No se puede retirar el mobiliario del evento, como los vasos. Antes se terminaba de cenar y quedaba el lugar para bailar, bueno ahora eso no se puede hacer. La gente tiene que estar sentada o bailar alrededor de la mesa y no más que eso. Ahora, lo que tendremos el próximo viernes 5 de febrero es una peña con Los Cantores del Alba donde cobraremos 350 la entrada y tendremos un artista local que le hará de soporte. Los esperamos a todos”.