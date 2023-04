Renovaron las Becas Belgrano: cómo inscribirse y cobrar 57 mil por estudiar carreras estratégicas

Las becas Manuel Belgrano promueven el ingreso, la continuidad y la finalización de estudios de pregrado y grado en nueve áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social del país

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk anunció ayer la renovación de las y los postulantes a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y el incremento en el monto de las mismas para el ciclo 2023, que será de $57.000 pesos.

“Hay una decisión política de este gobierno de que haya 36 mil becas Manuel Belgrano porque nosotros queremos que estudien e investiguen en el país”, resaltó Perczyk al participar del acto por el que más de 22 mil becarios que ya hicieron el 60% de su plan de estudio renovaron la beca.

Anunció que este año “sumamos a las áreas estratégicas a la filosofía porque la Argentina necesita pensar hacia dónde vamos” y destacó “el compromiso de las y los 22 mil estudiantes que renovaron la beca en más de 270 títulos que cursan”.

“Junto a las Universidades tenemos que aportar para transformar la sociedad argentina y los jóvenes deben ser protagonistas de eso”, subrayó.

Perczyk encabezó el acto de renovación de las Becas Manuel Belgrano destinadas a promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en áreas estratégicas para el desarrollo del país que se desarrolló en el Centro Atómico Ezeiza.

Durante el encuentro se firmaron actas con las universidades nacionales y provinciales a las que se les entregarán un total de 8.600 computadoras All in One para los Espacios Progresar.

Estos equipos facilitarán la inscripción y acceso a los distintos programas de becas, y también ayudará a las y los referentes a brindar un asesoramiento integral sobre los pasos administrativos y la oferta educativa disponible. La actividad contó también con charlas formativas a cargo de especialistas y visitas guiadas a los reactores nucleares y plantas industriales.

Acerca de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano

Las becas Manuel Belgrano promueven el ingreso, la continuidad y la finalización de estudios de pregrado y grado en nueve áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social del país: Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Logística y Transporte, Gas y Petróleo, Minería, Ciencias Básicas y Filosofía.

Además, se pretende impulsar la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral.

Las y los aspirantes podrán inscribirse en el sitio web de Becas Belgrano .

Fuente: