Resolución del fútbol sancarlino: Eugenio y San Carlos deberán jugar un partido definitorio

La fecha no está confirmada, porque ambos clubes pueden apelar el fallo del Tribunal.

Finalmente el Tribunal de Penas de La Liga Sancarlina de Fútbol, resolvió, luego de los incidentes ocurridos hace dos semanas, en el partido disputado entre San Carlos y Eugenio Bustos, que ambos equipos perdieron.

Esta resolución se da, a partir de que las autoridades entendieran que el encuentro debió ser suspendido, por la agresión a un jugador de San Carlos, por parte de la parcialidad de Eugenio, pero también por el incidente ocurrido con un hincha de San Carlos.

La definición del Tribunal de Penas, es el resultado de los informes del arbitro, los informes parciales de los clubes y los testimonios recabados.

Frente a esto y ante la necesidad de finalizar el campeonato, es que deberá realizarse un partido definitorio entre ambos clubes, el cuál aún no tiene fecha ni lugar, dado que ambos clubes pueden apelar el fallo.

Además de esto, ambos clubes deberán pagar una multa, pero el club Eugenio Bustos, dada la magnitud de la agresión, fue suspendido para el campeonato que viene por diez fechas en todas sus categorías.