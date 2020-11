Restituyeron la domiciliaria a Andrea, la mujer trans que mató a un hombre que habría querido abusar de su amiga

Está en silla de ruedas y tiene problemas de visión, además de otras complicaciones. A pesar de ser una mujer trans fue encerrada en una celda con 8 hombres. Mañana podría volver a la casa donde se encontraba antes de ser trasladada nuevamente al penal. Próximamente solicitarán la libertad condicional.

Este martes, tras una audiencia multipropósito, la jueza Teresa Di Bari le restituyó la prisión domiciliaria a Andrea Gauna, la mujer trans que en el año 2001 fue condenada a prisión perpetua por asesinar a un sujeto que habría querido abusar de su amiga.

Tras ser condenada, fue enviada a un pabellón de hombres donde la contagiaron de VIH y como consecuencia tiempo después quedó inválida y con problemas en la visión. En el 2011, debido a su salud y buena conducta, recibió la domiciliaria, pero el martes 10 de noviembre la Justicia le revocó la medida y fue trasladada al penal de Cacheuta, luego de salir de su domicilio en San Carlos para que una vecina le tomara la presión, explicó su abogado Guillermo Guzo.

Después de 2 semanas, el Juzgado de Tunuyán, con la jueza Teresa Di Bari y el Ministerio Público Fiscal, representado por los doctores Viviana Crespillo y Jorge Quiroga, estableció una audiencia para hoy, en la que resolvieron restituirle el beneficio mediante el uso de una pulsera.

“Fuimos hoy frente a la jueza, estaba el Ministerio Público con la doctora Viviana Crespillo y el doctor Jorge Quiroga. No fue una audiencia para nada fácil. El principio el Ministerio Público se negó por considerar que no habían cambiado las condiciones por las que se le revocó la prisión domiciliaria. Ante esta situación la jueza se basó mucho en los nuevos informes del servicio domiciliario sobre el domicilio que sería afectado para su condena, y entendió que podría llegar a darle el nuevo beneficio”, informó Guzo en diálogo con El Cuco Digital.

“Andrea manifestó que estaba siendo asistida por dos internos que la ayudaban de onda porque tiene que ir al baño, cuestiones elementales”.

Durante la audiencia además la defensa pidió que se debatiese la posibilidad en concederla la libertad condicional a la mujer, algo que- según explicó el letrado- no fue atendido por Di Bari, por lo que próximamente volverán a solicitarlo.

“El tema es que nosotros habíamos planteado la libertad bajo determinados requisitos. No lo quiso tratar, siendo que las audiencias son multipropósitos y también lo que ella (Di Bari) planteó es que si le daban la domiciliaria tenía que ser con más restricciones, y ahí lo que dijo el doctor Quiroga es que se hiciera control a través de videollamada, cosa a la que no me opuse, no me pareció excesivo, pero la jueza, arbitrariamente dice ‘No, tiene que tener una pulsera’. El tema es que para que le den una pulsera, hay un mecanismo burocrácito y ahora con la pandemia, no hay”, manifestó el abogado.

En ese sentido, la juez dio un plazo de 72 horas para que se otorgue a Gauna una pulsera que le permita continuar cumpliendo la condena en el domicilio de su prima, donde se encontraba previo a ser trasladada nuevamente al penal.

“Yo dije que esto no puede ser posible…Si no está pidiendo la pulsera el Ministerio Público Fiscal, que es el principio acusatorio (…) El juez controla, pero uno acusa y el otro defiende (…) La jueza entonces dio un plazo de 72 horas y dijo si no ya veremos cómo lo solucionamos”.

“Luego hablé con Andrea que me dice que necesita asistencia porque a los internos ya se los estaban llevando y llamo a la parte de Diversidad del Sistema Penitenciario y me dijo que van a tratar de dar la pulsera lo antes posible(…) Se la estarían dando mañana”, adelantó.

“El hecho de recuperar su libertad es una gran noticia, más con este tipo de tribunal que lo único que quería era entorpecer (…) Y ya veremos un poco más adelante solicitar una nueva condena de ejecución condicional atendiendo que ella está cumplimiento los requisitos como para tenerla”, completó Guzo.