Revés judicial para Agustín Espósito Veliz: la justicia rechazó el cambio de calificación y seguirá preso hasta el juicio

Ayer martes en el Juzgado Penal Colegiado del Valle de Uco, se desarrolló una nueva audiencia en el caso que lo tiene como único imputado.

Desde los primeros días del mes de junio de este año, la justicia se encuentra trabajando en un hecho de violencia de género, donde una joven de 18 años fue golpeada salvajemente por su pareja en una vivienda del barrio Urquiza.

La investigación tiene a un solo detenido e imputado en la causa, se trata de Agustín Esposito Veliz, quien está tras las rejas en el penal San Felipe hace exactamente 114 días.

Espósito Veliz, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa (femicidio), privación ilegitima de la libertad agravada y aborto. Ayer martes en el Juzgado Penal Colegiado del Valle de Uco, en una nueva audiencia en la causa la justicia rechazó el pedido de cambio de caratula tal como lo había planteado la defensa.

Además, se ordenó la prórroga de la prisión preventiva, por lo que el detenido va a continuar en esa condición en el penal hasta que se desarrolle el juicio en su contra, fue lo que se informó al medio tras la finalización de la audiencia.

“Luego de esta audiencia creo que no va a pasar nada más y la causa se va a elevar a juicio con la imputación que hay sobre el detenido”, concluyó la abogada de la víctima.